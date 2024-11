Goles de Alejandro Garnacho y Walter Bou fueron nominados por FIFA al Premio Puskás

FIFA dio a conocer este jueves a los 77 nominados a los The Best 2024, incluyendo a Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, y eso implica que está abierta en el sitio oficial la votación para la novena edición de los premios que el organismo que regula el fútbol mundial utiliza para reconocer a las estrellas, tanto de clubes como de selecciones. Como lo anunció la entidad, por primera vez, los aficionados podrán elegir para el once masculino y el once femenino. Y la gala incluirá el Premio Puskas, al mejor gol del último período, que tiene a dos argentinos entre los candidatos: Alejandro Garnacho y Walter Bou.

“El Premio Puskas de la FIFA se ha reformulado y se otorgará al autor del mejor gol del fútbol masculino, con independencia del campeonato o la nacionalidad. A fin de homenajear el mejor gol de cualquier liga femenina del planeta, se hará entrega por primera vez del Premio Marta de FIFA, bautizado en honor a la leyenda brasileña”, anunció la entidad.

La pirueta de Walter Bou que finalizará en el 3-2 de Lanús ante Tigre: golazo impresionante, victoria y nominación al Premio Puskas

“La elección del ganador del Premio a la Afición de la FIFA correrá exclusivamente a cargo de los aficionados, mientras que un panel de expertos decidirá el destinatario del Premio Fair Play de FIFA. Los ganadores del nuevo Premio Marta y del Premio Puskás de la FIFA serán elegidos entre los aficionados y un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso”, precisaron.

El premio Puskas, instaurado en 2009 en homenaje al legendario Ferenc Puskás, se otorga al gol más destacado del año basándose en su estética, relevancia dentro del partido y respeto al juego. Y dentro de esos parámetros aparece la chilena de Garnacho que abrió el marcador a los 3 minutos en la victoria por 3-0 de Manchester United ante Everton, el 26 de noviembre de 2023.

La chilena de Garnacho contra Everton

¡ESTÁS LOCO, ALEJANDRO! ¡GOLAZO INFERNAL DE GARNACHO PARA MARCAR DE CHILENA EL 1-0 DE MANCHESTER UNITED VS. EVERTON EN LA #PREMIERxESPN!

Bou también está en la lista gracias a una espectacular chilena, en su caso desde afuera del área: contra Tigre, el 4 de agosto pasado, por la Liga Profesional, al jugador de Lanús le quedó atrás la pelota en un centro, pero el delantero giró, la paró de pecho y conectó de izquierda sellar la victoria por 3-2 a un minuto del final.

El golazo de Bou a Tigre

¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9uAfsfwXUK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2024

Los otros nueve nominados son: Al Haydos (Qatar vs. China), Terry Antonis (Melbourne City vs. Western Sydney Wanderers), Yassine Benzia (Argelia vs. Sudáfrica), Michael Chirinos (Costa Rica vs. Honduras), Federico Dimarco (Inter vs. Frosinone), Mohammed Kudus (West Ham vs. Friburgo), Omedi (KCCA vs. Kitara), Onauchu (Trabzonspor vs. Konyaspor) y Philogone (Rotherham United vs. Hull City).

En esa lista hay definiciones de todo tipo, incluyendo un remate a poco de superar la mitad de cancha de Dimarco para el 1-0 de Inter ante Frosinone el 12 de noviembre de 2023, por la Serie A.

El tanto de Dimarco para Inter

¿ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO? ¡IMPRESIONANTE REMATE DE DIMARCO PARA EL 1-0 DE INTER CONTRA FROSINONE EN LA #SERIEAxESPN!



📺 Mirá la #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/DOHEIG4qud — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2023

También, la rabona de Philogene, tras un caño y un enganche, en el 2-1 de Hull City al Rotherham en la Championship. Ese gol tiene una gran toma desde la tribuna que se viralizó.

El de rabona de Philogene para Hull City

De visitante, Hull City venció 2-1 al Rotherham en la Championship y Jaden Philogene decidió marcar uno de los MEJORES GOLES DEL AÑO. ¿Puskas?

✅ Caño

✅ Enganche

✅ RABONA



✅ Caño

✅ Enganche

✅ RABONA



📹 @Thehullboy1 pic.twitter.com/40QaWbIBkM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2024

Incluso, Hassan Al-Haidos hizo la diferencia en el 1-0 de Qatar sobre China en la etapa de grupos de la Copa de Asia con un bombazo desde afuera del área, empalmando la pelota de un tiro de esquina.

El de Hassan Al Haidon para Qatar

¿TENEMOS EL MEJOR GOL DE LA #AsianCup2023? ¡Hasan Al Haydos y una volea soñada para el 1-0 de Qatar contra China! LOCURA 🔥🔥🔥



📺 Mirá la Copa de Asia en #StarPlusLA pic.twitter.com/Y7jSaY9Xqe — SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2024

Asimismo, en los premios The Best hay otros tres argentinos nominados: Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni. La Pulga competirá con el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé y los españoles Rodri y Lamine Yamal, entre otros, por el premio al mejor jugador de la temporada; Dibu forma parte de los nominados a mejor arquero y el santafesino podría repetir como mejor entrenador del año.

#TheBest FIFA Men's Player 2024 nominees.



Let the voting begin... 🗳️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

Más en detalles, Thiago Almada, que comenzó 2024 en Atlanta United y lo termina en Botafogo, y Luciano Acosta, figura del Cincinnati en la MLS, comparten la lista de candidatos a mejores mediocampistas con el alemán Toni Kroos y el inglés Jude Bellingham. El defensor Nicolás Otamendi y el delantero Lautaro Martínez están entre los elegibles en sus puestos.

Who will be crowned #TheBest? 🧤

“Así, los hinchas podrán elegir a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más once guardametas) y colocarlos en una de las formaciones tácticas predefinidas, a fin de formar su equipo”, agregaron.

Masterminds. 👔🧠



Who will be #TheBest FIFA Men's Coach 2024? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024

El plazo para votar en FIFA.com finaliza la noche del martes 10 de diciembre y se entregarán durante enero, en fecha y sede por designar.

LA NACION