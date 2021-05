“Gracias a todos”. Cristiano Ronaldo y un mensaje con sabor a despedida de Juventus

En medio de un clima de incertidumbre sobre su futuro en Juventus, Cristiano Ronaldo publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, que tiene todos los condimentos para pensar que es una despedida, al menos del club italiano, cuando aun falta un año para la culminación de su contrato.

“La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A. Felicitaciones a Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que darle valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con Juventus a nivel de equipo y personal”, escribió el crack portugués.

“La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo goleador me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero”, enumeró.

El delantero destacó además que, a pesar de que el fútbol es un deporte colectivo, “es superando nuestros límites que ayudamos a nuestros equipos a alcanzar los objetivos”. Asimismo, remarcó también todos los logros de su estupenda carrera, en la cual logró coronarse campeón de liga, copa y Supercopa, además de mejor jugador y máximo goleador, en los tres principales países de Europa: Inglaterra, España e Italia.

“Marqué más de cien goles en clubes de Inglaterra, España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué. Y que di alegría a los hinchas de los clubes que representé. Esto es para lo que trabajo, esto es lo que me mueve y esto es lo que siempre seguiré persiguiendo hasta el último día. Gracias a todos los que formaron parte de este viaje”, concluyó.

El mensaje de Cristiano genera una incertidumbre grande en relación a su futuro, que varios ven lejos de Juventus desde hace varios meses, a pesar de que aun le resta un año de contrato.

LA NACION