Grave denuncia del árbitro Andrés Merlos contra el presidente de Talleres tras el partido con Boca: “Entraron con un arma de fuego”

Luego del partido que disputaron por Copa Argentina Boca y Talleres, que terminó con la victoria por penales del Xeneize, el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, increpó al árbitro Andrés Merlos en el vestuario. Le recriminó que el gol de Boca debió haber sido anulado porque la pelota había salido del terreno en la acción previa, y le atribuyó haber perjudicado a la institución que preside. Sin embargo, el juez del encuentro hizo este domingo una grave denuncia contra el dirigente. Aclaró que cuando el titular de la “T” lo fue a increpar entró con dos custodios, uno de ellos con un arma de fuego.

Tras esa declaración, Fassi se defendió de las acusaciones y desmintió a Merlos. “No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre”, resaltó el dirigente.

El árbitro había asegurado: “Entraron dos personas con él a mi vestuario, con un arma de fuego, amenazando. Creo que lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y me parece que no sé si estaría contando la historia en este momento”, denunció el juez principal. En diálogo con DSports, Merlos calificó el hecho de “muy lamentable, triste”. “No hay explicación a lo que hace este hombre. [Andrés] Fassi no puede hacer esto. Se nota que tiene impunidad para hacer estas cosas”, agregó.

Merlos dio su versión de lo ocurrido. Una vez que finalizó el partido en el estadio de Mendoza, contó: “Veníamos con el equipo arbitral hablando, muy relajados, de los penales porque era la primera vez que nos pasaba que llegaron a patear 22 penales”. El juez prosiguió: “Cuando estábamos a nueve metros de la puerta de mi vestuario Fassi estaba ahí parado con unas cinco personas”. “Empezó a gritarme, a decirme que por qué hacés esto, se me puso cara a cara”, relató.

El árbitro dijo en varias oportunidades que invitó a Fassi a ir al vestuario para hablar sobre el partido y dijo: “Pero me estaba señalando con los dedos de forma amenazante. Me decía ‘te vamos a matar’, ‘sos un hijo de puta’”. Según su relato, no fue sino hasta que llegó la Policía que, con sus escudos, evitó que la cosa pasara entonces a mayores. “Cuando ingresé al vestuario me di vuelta pensando que venían mis asistentes atrás y no, venían estas dos personas con Fassi y fue uno de ellos que se metió la mano en el bolsillo de una campera gris y le alcancé a ver la culata de una pistola”, prosiguió Merlos.

Fuera del campo: la acción que reclamó Talleres

Indicó que ante esa situación se quedó “anonadado” y que lo primero que hizo fue gritar “¡tiene un arma!, ¡tiene un arma!”. Merlos agregó que los tres hombres se retiraron del lugar y que el jefe del operativo de seguridad del estadio “no hizo nada”.

En medio de la confusa trifulca que se dio en la puerta del vestuario de la terna arbitral, Fassi había dicho en diálogo con ESPN: “Terminando el partido, bajé del palco para dirigirme al vestuario. Le pregunté al árbitro por qué seguía perjudicando a Talleres. No es la primera vez, ya van varias. La situación del gol es inexplicable. Inexplicable que otorgue un gol de esa magnitud”. “Él [por Merlos] se metió en el camarín y lo sostenían, porque evidentemente quería agredirme. En un momento, cuando yo estaba afuera, se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ese hombre va a tener una denuncia penal”, dijo el presidente de la “T”.

Consultado al respecto, el árbitro contestó con una pregunta. “¿En serio me preguntas si yo puedo hacer una cosa así? No, jamás lo haría. Tengo en claro mi profesionalismo y quien estaba alteradísimo con una agresividad terrible era él. Buscó constantemente un contacto físico conmigo que gracias al accionar de la Policía que puso los escudos no pasó a mayores. Si supuestamente le había pegado una piña en un pómulo no tiene absolutamente ni un rasguño”, se defendió.

“Voy a hacer la denuncia. Atrás está mi familia, pensaba en ellos también. Está sufriendo mi madre, mi familia. En el campo de juego no pasó absolutamente nada. El Cacique [Medina] y los jugadores entendieron que fue una jugada muy fina [la previa al gol de Boca]. Todo lo generó Fassi. Solo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, que ya fue sancionado por la AFA el año pasado”, dijo Merlos.

La respuesta de Fassi

Poco tiempo después de las acusaciones de Merlos, Fassi se defendió: “No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre”. El presidente de Talleres dio su versión de los hechos en diálogo con el diario Olé: “Solo le dije ‘hasta cuándo vas a perjudicar a la T, por qué lo hacés’. Esto fue afuera del vestuario, en una zona mixta, porque yo llegaba del palco hacia el vestuario. Él me increpó y me dijo ‘¿querés hablar? Vení, vamos solos al vestuario’ y se puso como loco a gritarme”, contó.

“Los abanderados lo intentaron contener hasta que lo metieren al vestuario. Yo quedé afuera hasta que volvió a salir como loco y me metió una trompada. Sus colegas lo agarraron de nuevo y lo volvieron a meter. Allí el Vice Gustavo Gatti en la puerta le dice ‘cómo le vas a pegar al presidente’ y se acerca pegándole una patada y tirándolo al suelo, de locos”, prosiguió Fassi.

El dirigente cordobés pidió un castigo para Merlos: “La sanción de AFA debe ser ejemplificadora. Imagínense si un jugador empuja a un árbitro le dan un año de suspensión. Esto es gravísimo y tiene que tener consecuencias”. “Yo no tengo custodia, en 40 años tuve a nadie. El que maneja la seguridad del plantel viaja para estar con ellos en hotel, entrenamientos y viajes. Yo llegué al estadio con una van, mi esposa y tres matrimonios más. Andrés Fassi no tiene ni tuvo nunca custodia”, aseguró.

En medio de este ida y vuelta de acusaciones, la Asociación Argentina de Árbitros emitió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia ocurridos en postpartido entre Talleres y Boca y se solidarizó con la terna arbitral.

