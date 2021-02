Josep "Pep" Guardiola y José Mourinho se saludan luego del partido que disputaron el Manchester City y el Tottenham Hotspur. El City ganó 3 a 0. Crédito: Tim Keeton/Pool via AP

Horas antes del encuentro, José Mourinho, el carismático conductor de Tottenham, se refirió a aspectos poco conocidos de su relación con Pep Guardiola, el entrenador de Manchester City. "Con Pep (Guardiola), me quedo con los tres años que trabajamos juntos, nos vimos todos los días, celebramos juntos los títulos que ganamos. No lloramos juntos, pero compartimos algunas decepciones cuando perdimos cosas importantes. Fue un gran período de nuestra vida, él como jugador y yo como un joven asistente técnico, y con eso me quedo. Después de eso, solo puedo tener buena relación con él, no puedo tener malos sentimientos", fue la primera respuesta de Mou.

Más adelante, abrió aún más su corazón. "Pertenezco a esa generación de entrenadores que piensa que lo que pasa en un partido de fútbol se queda allí. Solo tengo buenos recuerdos y sentimientos hacia Pep. Hay momentos en la vida que no olvidamos. No olvido cuando murió mi padre, sabía lo importante que era para mí. Me llamó. Cuando murió su madre, yo también lo llamé. Hay cosas que la gente no ve, que no necesitamos compartir", reveló el portugués, que suele poner una coraza delante de su intimidad. Esta vez, se abrió como nunca antes.

Y luego, sobre el campo de juego, no hubo equivalencias. Con goles de Rodri, de penal y Gundogan, en dos ocasiones, el City se impuso por 3 a 0, en un nuevo choque de estilos que se inclinó en su favor, por la 24ª fecha de la Premier League. Al parecer, el conjunto celeste no tiene rivales rumbo al título: suma 53 puntos y, con un partido menos, le lleva 7 unidades a Leicester, que hundió más a Liverpool, luego del 3-1. Más aún: acumula 16 triunfos consecutivos, incluidas todas las competencias, y 23 partidos sin tropiezos.

Ilkay Gundogan festeja el tercer gol del City al Tottenham. Crédito: AP photo/Rui Vieira, Pool

No siempre los audaces le sacan una diferencia tan grande a los conservadores. En este caso, en el juego de tácticas, el español gana por goleada, con 11 triunfos, siete empates, siete derrotas; 40 goles convertidos frente a 29 recibidos. La diferencia es enorme. Rey de la defensa, el portugués sufrió ocho tantos: 5 de Everton y 3 del City, en dos encuentros seguidos, por primera vez en su carrera.

Erik Lamela tuvo un flojo partido, fue amonestado y reemplazado por Gareth Bale. Sergio Agüero sigue lejos: otra vez no ingresó. Es la décima victoria seguida del City en el certamen; no pierde desde hace 2 meses y 21 días. Un 0-2 contra el... Tottenham, el 21 de noviembre de 2020.

Más allá de tiro libre al palo de Harry Kane a los 14 minutos, Tottenham nunca inquietó al City, con un Gundogan que hizo olvidar al lesionado Kevin de Bruyne. "Lo merecimos. Estamos jugando de una manera especial y vamos a continuar. Tenemos que tener paciencia y calma", dijo Guardiola.

"Fue un equipo fresco contra otro muy cansado, pero pegamos un tiro en el poste y ese 1-0 nos hubiera dado el combustible que necesitábamos", señaló Mourinho.

