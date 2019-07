Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 09:43

La novela del mercado de pases del verano europeo parece entrar en los últimos capítulos: la presión de Neymar a PSG tuvo efecto y desde el club francés le abrieron la puerta de salida, además de reconocer contactos "superficiales" con Barcelona. Leonardo, que regresó como director deportivo de PSG, explicó que no necesitan jugadores que "le hacen un favor al club" si se quedan y que la institución quiere tener control sobre todo, incluido sobre sus jugadores más importantes.

En una entrevista con Le Parisien, el exfutbolista brasileño dio detalles de la posible salida y aprovechó para aclarar que todavía no recibieron ninguna oferta formal, aunque han tenido contactos con Barcelona. "Eso sí, nosotros no hemos vistos que Barcelona está en posición de verdad de comprar", avisó.

Sobre la demora en el regreso de Neymar a París (se lo vio el domingo en la tribuna del Maracaná festejando el título de la Copa América), Leonardo marcó que se sabe que está motivada por los compromisos que tiene con su fundación y algunos sponsors, pero que no son fechas acordadas con el club. "Sus vacaciones eran hasta el 8 de julio y no apareció", dijo. Y añadió: "Ahora no sé cuándo será su fecha de regreso, la única cosa que sé es que no estuvo presente en la fecha prevista".

"Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro", marcó. Y, además, comparó el malestar del delantero con lo que sucede en otros clubes grandes de Europa: "Hay casos parecidos en otros clubes. Vemos por todas partes, en el Manchester y otros clubes, que los jugadores quieren irse. ¿Pero por qué hay que ver eso como un deshonor? Como si el club no hubiera sido capaz de convencer al jugador para que se quede. Como si fuera siempre la culpa del club. Y en el caso de Neymar que no está en la vuelta a los entrenamientos será también la culpa del club porque no ha sabido gestionar el problema. No, si el jugador llega tarde, es su culpa. Después hay una código interno y veremos cómo se desarrolla. Y estas cosas pasan también en otros clubes".

Por lo pronto, desde el entorno de Neymar avisan que estaría en París el 15 de julio, aunque no se descarta que si aumenta la guerra dialéctica entre PSG y el futbolista se postergue el regreso.