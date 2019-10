Alfaro reconoció fallas de Boca en el traspié frente a Racing: "Lateralizamos mucho y no somos directos". Crédito: Mauro Alfieri

Masticando bronca por la derrota en el clásico con Racing en la Bombonera, que le quitó el invicto a Boca en la Superliga, Gustavo Alfaro se sentó en la sala de conferencias de prensa sabiendo que todas las preguntas rodearían el partido tan esperado: el desquite contra River, en el que su equipo tiene que remontar el 0-2 sufrido en el Monumental. Y el director técnico no anduvo con vueltas: "¿Qué me juego? El partido más importante de mi vida".

Siempre mencionó que en esta clase de partidos se tomaría 10 segundos para el Alfaro persona y no para el que es entrenador. Sin embargo, en un contexto duro por afrontar, eso parece ya no contar. Las presiones aumentan: las del exterior y las propias del rafaelino. "He ganado campeonatos y jugado partidos muy importantes, pero este, sin dudas, es el más importante por trascendencia, instancia y, por supuesto, rival. De esa manera estoy viviéndolo", definió lo que vendrá y que quedará en su memoria, sea cual fuere el resultado.

Por estos días, sobre todo desde aquel tropiezo en River que puede ser decisivo en la serie, la mirada del hincha sobre él empezó a ser diferente, pese a que el ciclo suma muchos buenos resultados. No cayó nada bien una nueva derrota en un superclásico en el ámbito internacional: paga los platos rotos de años anteriores. Las críticas cayeron pesadas sobre su espalda. No obstante, a él no lo afectan: "Nosotros, como sociedad, somos más exitista que exitosa. Por eso nos va como nos va en un montón de aspectos. Uno está tranquilo con lo que hizo desde que llegó; no era fácil. Nos dieron por muertos en octavos y en cuartos. Mientras estemos de pie, daremos pelea. A lo mejor alcanzará; a lo mejor no. Pero a las cosas que hice volvería a hacerlas de la misma manera, porque había que hacerlas así", declaró convencido de su labor desde enero. Y agregó: "Son las reglas del juego. Si en algún momento discutieron a Bianchi... A los demás mortales nos cabe cualquiera".

En cuanto al plantel, las únicas preocupaciones son físicas: la recuperación de Ramón Ábila y los cuidados a Carlos Tevez, dos hombres que pican en punta para el martes y, por cómo está presentada la situación, podrían jugar, aunque no estuvieran en pleno. Sin embargo, hay algo que a Alfaro no le cierra, aquello que es el centro de muchos reproche de los simpatizantes de Boca: el VAR. ¿Por qué? Conmebol determinó que en este encuentro el dispositivo tecnológico esté en manos de árbitros argentinos, como nunca pasó este año por la Copa Libertadores.

"Yo coincido en que Mauro Vigliano, Fernando Rapallini y Hernán Maidana [juez de línea] son los mejores del mundo. Tengo el mejor concepto de ellos; estoy tranquilo. Y coincido con Seneme [Wilson, titular de la Comisión de Árbitros de Conmebol] en que el superclásico no puede privarse de tener a disposición al mejor juez de VAR del mundo", inició su respuesta, aludiendo a Vigliano. Pero luego advirtió: "Conmebol tendría que haber cuidado las formas. A mí me habría gustado tener el privilegio de que el mejor juez de VAR del mundo estuviese también en el Monumental. Yo no sé si esos árbitros argentinos habría cobrado el penal que otros cobraron". Así aludió a los referís extranjeros por cuya intervención el brasileño Raphael Claus sancionó la zancadilla de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borre en el comienzo del partido.

Si bien el tema central es la semifinal frente a River, se acababa de jugar un clásico, y Boca ya no estaba invicto en la Superliga. Alfaro admitió defectos en la prestación de sus dirigidos, sobre todo, las dificultades para atacar. "Hicimos cosas que practicamos. La manera de presionar, la intención de jugar, el no dejar jugar a Racing. Pero nos faltó lo que viene faltándonos siempre: cerrar ofensivamente las jugadas. Lateralizamos mucho y no somos directos", explicó, con un notorio gesto que dio a entender que en las pocas horas que restan para volver a verse las caras con Marcelo Gallardo y los suyos tendrá que trabajar mucho en eso. Boca debe hacer tres goles más que River para superar la serie, o al menos dos y no recibir ninguno para equilibrarla y definir por penales. "Si querés, mirando al martes, nos faltó la prepotencia como para forzar el partido en los metros finales. Eso tenemos que hacer contra River", cerró el entrenador.

Su deseo para el viernes era ganarle al campeón de la Superliga para ratificarse en el liderazgo y sumar confianza tras el golpe del 1 de octubre, para impulsar al equipo hacia la épica remontada que sueñan todos. Se dio al revés. Con poco tiempo, Alfaro tiene que hacer mucho trabajo.