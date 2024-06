Gustavo Alfaro citó a Ernest Hemingway y a Joan Manuel Serrat para responderle a Borja y defender a Costa Rica en la Copa América

Escuchar

“Costa Rica tiene grandes jugadores, esperemos que salga a proponer y a jugar. Que no sea como contra Brasil, que solamente se intentó defender. Tenía un rival muy fuerte al frente que seguramente lo hizo someterse”, había dicho el colombiano Miguel Borja, como si quisiera reclamarle otra actitud a Gustavo Alfaro, DT de los centroamericanos, para el duelo del viernes con los cafeteros por la segunda fecha del grupo D de la Copa América. El entrenador argentino le respondió en la conferencia de prensa: “Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida, elijo las batallas que quiero dar”.

El rafaelino apeló a su análisis y a frases populares en el mundo para salir al cruce de los dichos del goleador y cambió el foco citando al norteamericano Ernest Hemingway, el escritor y periodista que recibió el Pulitzer y un premio Nobel de Literatura tiempo después de cubrir las dos guerras mundiales. “El hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Yo tengo 61 años, ya aprendí a callar”, sentenció, sin querer agregarle pimienta al duelo que sostendrán en el State Farm Stadium, de Phoenix, a las 19 (hora argentina). En la primera jornada, los colombianos vencieron por 2-1 a Paraguay, mientras que Costa Rica le sacó un empate sin goles a La Canarinha.

Gustavo Alfaro, DT de Costa Rica, que comenzó la Copa América con un 0-0 ante Brasil, en el grupo D. Mark J. Terrill - AP

“Es muy fácil tirar tiros con escopeta ajena... Quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al pentacampeón del mundo con ocho Sub 23. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender con orgullo lo que están representando. Sienten un gran amor por la camiseta, tienen compromiso”, amplió Alfaro, decidido a resaltar las virtudes de su seleccionado antes que unirse a un conflicto.

“Estuvimos sometidos a un gasto muy grande después del partido de Brasil. El reporte físico de los chicos fue asombroso, el rendimiento físico de Costa Rica fue extraordinario”, subrayó Lechuga, que estuvo al frente de Ecuador en Qatar 2022 y fue anunciado como DT de los costarricenses en noviembre pasado.

“Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad y no con cantidad. No es cuestión de amontonar jugadores”, aseguró, y dio ejemplos: “El otro día, Vinicius estaba doblado en la marca, pero es la manera que hay que marcar a Vinicius porque en el uno a uno te mata. A Luis Díaz (rival este viernes, con Colombia) hay que marcarlo de una manera distinta. Y a James (Rodríguez), también. Son jugadores con una capacidad e impronta que se hacen valer”.

Ante las críticas al estilo de juego que sostuvo con los brasileños en el debut en el torneo, el DT le responde con citas célebres. “Pedir es muy fácil. Yo estoy orgulloso de los jugadores que tengo. A nosotros todo nos cuesta un sacrificio enorme. Obviamente, nos gustaría ser Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay... Pero somos Costa Rica, humildemente. Como decía Serrat, andamos con lo puesto. Pero yo, personalmente, me siento muy orgulloso”, describió, trayendo a la actualidad un tramo de la canción “Simplemente Tuyo” que el catalán lanzó en 1986.

“Todos tenían presupuestado que íbamos a perder los tres juegos y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero vamos a luchar, vamos a intentar buscar un resultado. Si se da o no, esto es fútbol... En este grupo, las ganas, los deseos y la actitud no se negocian. Lo importante es dar respuesta a la complejidad que tiene el rival”, culminó.

