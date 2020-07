Gustavo López

El conductor de Radio La Red, Gustavo López , se refirió a la polémica sobre Antoine Griezmann en Barcelona, y habló sobre el rol de Lionel Messi en los vestuarios.

El futbolista francés está en el centro de la discusión de la prensa deportiva española por haber ingresado en tiempo de descuento en el partido que su equipo empató 2-2 contra el Atlético de Madrid .

Cuando estaba esperando para ingresar al campo de juego, las cámaras registraron la reacción de incredulidad del Cholo Simeone . Además, en las últimas horas, incluso la familia del exdelantero colchonero salió al cruce en redes sociales.

"¿Por qué Griezmann juega un minuto? ¿Será por que no le cae bien al entrenador o al grupo? ¿Por qué es distinto a los demás? ¿Porque tiene un carisma que los demás no? Me llama la atención", expuso López en el comienzo de su programa, De una, otro buen momento .

La reacción del "Cholo" Simeone antes del ingreso de Antoine Griezmann al campo de juego; era tiempo de descuento Crédito: Captura de TV

Luego, opinó sobre la autoridad del técnico del Barcelona, Quique Setién : "El minuto de hidratación los deja expuestos a los jugadores, porque no le dan bola . No lo quieren, y más allá de que no vayan para atrás, no hacen lo mismo que cuando un DT es simpático y agradable".

En ese sentido, destacó el rol de Lionel Messi en el plantel: "Muchas veces, se dice que no tiene personalidad, y todo lo contrario: tiene una tremenda personalidad . Si no le gusta a él, es muy difícil". Y agregó: "Tiene una personalidad brava, Leo, no es el buenito, marca territorio y terreno permanentemente ".

Finalmente, analizó "Hemos trabajado hace doce años para que Messi esté conforme y contento. Él no decide, pero tiene que dar la venia. Tenés que consensuar con el capitán . Esto pasa siempre. Querés que la figura esté bien".