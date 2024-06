Haaland y Odegaard, dos estrellas del fútbol mundial que brillan en la Premier League, y una gran paradoja: verán la Eurocopa 2024 por TV

Escuchar

MUNICH.– Entre los 624 futbolistas que están en Alemania para la Eurocopa 2024 se encuentran los jugadores más brillantes, mejores y más talentosos que Europa tiene para ofrecer. Hay ganadores de la Copa del Mundo, ganadores del Balón de Oro y goleadores internacionales que ostentan récords. Sin embargo, un delantero europeo que se encuentra entre los mejores del mundo no estará en Alemania.

Ese delantero, Erling Haaland, y Noruega no lograron clasificarse para el torneo, terminando terceros detrás de Escocia y España. Han pasado 24 años desde la última vez que Noruega jugó una Eurocopa o un Mundial, lo que plantea la posibilidad de que ni Haaland ni Martin Odegaard, ambos preseleccionados como jugador del año en Inglaterra en 2023-24, nunca jueguen en un torneo internacional durante su carreras.

Martin Odegaard suele darle brillo al Arsenal inglés: un exquisito jugador que no puede tener satisfacciones a nivel selección Kirsty Wigglesworth - AP

El tiempo está de su lado: Haaland sólo tiene 23 años y Odegaard 25. Pero llegar al escenario mundial requerirá una clara mejora por parte de Noruega. Los escandinavos fueron clasificados como la segunda mejor nación futbolística por la FIFA en 1993 y 1995, pero en los últimos años han estado muy por debajo de sus estándares anteriores.

Haaland y Odegaard no son los únicos jugadores de alto perfil que no estarán en Alemania: Suecia tampoco lo logró, por lo que Alexander Isak y Dejan Kulusevski tendrán el verano libre. Pero es inusual que un jugador del nivel de Haaland aún no haya jugado en un torneo importante entre naciones.

Erling Haaland con la camiseta de Noruega en un amistoso ante Islas Faroe: un goleador que no participará en la Eurocopa Cornelius Poppe - NTB Scanpix

Hace años era más común que grandes jugadores se perdieran los grandes torneos, debido a que tan pocos equipos podían clasificarse. Sólo cuatro equipos participaron en la final del Campeonato de Europa desde su primera edición de 1960 a 1976, y luego ocho de 1980 a 1992, antes de una expansión a 16 equipos en la Eurocopa de 1996 y luego a 24 equipos en 2016.

Nombres ilustres, grandes ausentes

Ryan Giggs nunca jugó una Eurocopa (ni un Mundial). Giggs, nacido en Cardiff, uno de los jugadores más condecorados en la historia reciente del fútbol europeo, con 13 títulos de la Premier League y dos títulos en la Champions League, representó a Inglaterra cuando era niño, pero insistió en que nunca se arrepintió de haber elegido a Gales como jugador senior, diciendo “Prefiero seguir mi carrera sin clasificarme para un gran campeonato que jugar en un país donde no nací o con el que mis padres no tuvieron nada que ver”.

El galés Ryan Giggs, un caso increíble: nunca jugó un Mundial ni una Eurocopa a pesar de su gran trayectoria en el Manchester United Archivo

Ian Rush, máximo goleador del Liverpool, lamentó que Gales nunca se hubiera clasificado durante su vida futbolística, diciendo que era el único arrepentimiento de su brillante carrera.

George Best, de Irlanda del Norte, nunca disputó un Mundial. Tenía 36 años y jugaba en Estados Unidos cuando Irlanda del Norte llegó al torneo por primera vez en 1982, pero no había actuado en Inglaterra durante cinco años y el entrenador, Billy Bingham, no lo eligió por motivos de salud. “Ojalá me hubiera incluido en el equipo y me hubiera puesto durante 15 minutos, sólo para poder jugar en la Copa del Mundo”, dijo Best más tarde.

George Best fue ídolo del Manchester United, pero su equipo nacional, Irlanda del Norte, no tenía vuelo Getty Images

Best –ya fallecido y con uns historia de vida muy dura por su adicción al alcohol–, también se perdió la Eurocopa, ya que Irlanda del Norte se clasificó sólo una vez en su historia, en 2016.

Alfredo Di Stéfano, argentino nacionalizado español, ganó cinco Champions League y ocho Ligas con el Real Madrid, pero España no participó en la Eurocopa inaugural de 1960, cuando el delantero tenía 34 años. España se clasificó para el Mundial de 1962, pero Di Stéfano tenía una lesión en la espalda y no pudo jugar. elegido. Luego se retiró del fútbol internacional, dos años antes de que España ganara la Eurocopa en 1964.

Alfredo Di Stefano, argentino nacionalizado español, tampoco tuvo suerte a pesar de ser uno de los más grandes jugadores de la historia STAFF - MARCA

Para este torneo, 53 naciones participaron en la clasificación, de las cuales 24 viajaron a Alemania. Noruega ocupa el puesto 47 en el mundo y el 23 entre los equipos europeos elegibles.

Entonces, ¿por qué Noruega no entró en el campo? Aparte de Haaland y Odegaard, la reserva de talento de Noruega es escasa. De los 23 jugadores convocados para los partidos internacionales de Noruega en junio (amistosos contra Kosovo y Dinamarca), sólo cuatro jugaron regularmente para un equipo de la primera mitad de tabla de una de las grandes ligas europeas la temporada pasada. Se trata de Haaland, Odegaard, el central del Napoli Leo Ostigard y el lateral del Borussia Dortmund Julian Ryerson.

Hay otros jugadores talentosos, como el delantero Oscar Bobb, de 20 años, que está surgiendo en el Manchester City, pero aún no es un jugador del plantel superior y sólo jugó dos partidos como titular en la liga la temporada pasada. También está el prolífico delantero del Villarreal Alexander Sorloth, que marcó 23 goles en La Liga la temporada pasada y actualmente está lesionado.

El arquero Orjan Nyland es titular de Sevilla, Kristoffer Ajer suele ser incluido en la defensa del Brentford y Jorgen Strand Larsen anotó 13 goles para el Celta de Vigo en 2023-24. Pero en comparación con, digamos, Austria, que tiene 13 jugadores sólo en la Bundesliga, o Serbia, que tiene nueve jugando en la Serie A, Noruega se queda muy corta.

Un país que está intentando volver a su época dorada, cuando alcanzó los Mundiales de 1994 y 1998 y la Eurocopa de 2000. Noruega venció a Brasil en el Mundial de 1998 y alcanzó los octavos de final, perdiendo por 1-0 ante Italia. En aquel entonces, el país tenía 11 jugadores de la Premier League en su plantilla, entre ellos Ole Gunnar Solskjaer y Henning Berg, del Manchester United; Stig Inge Bjornebye y Oyvind Leonhardsen, del Liverpool, y Tore Andre Flo, del Chelsea.

Martin Odegaard desearía poder estar en la Eurocopa, pero Noruega no juega este certamen desde el año 2000

Pero ese fue el único período exitoso del país hasta la fecha. Ha habido situaciones difíciles en los últimos años. Antes de la Eurocopa 2016, llegaron a la rueda final de los partidos de clasificación en segundo lugar, 2 puntos por delante de Croacia, pero perdieron ante Italia, mientras que Croacia superó con una victoria por 1-0 en Malta. Luego, Noruega perdió ante Hungría en los playoffs. En total, han sido 24 años de dolor... y contando.

Hay esperanza para el futuro, sobre todo en el adolescente Antonio Nusa, del Club Brujas, a quien se ha comparado con Neymar y a quien The Athletic ha descripto anteriormente como “un delantero con un ritmo vertiginoso y una habilidad seductora, que puede conducir con la pelota o acariciarla en las esquinas más cerradas”. Pero Noruega ha tenido esperanzas en el futuro muchas veces antes, como en 2016, cuando se hablaba de un joven llamado Odegaard como un niño prodigio que podría llevarlo a un torneo. Lo mismo ocurre con un joven llamado Haaland cuando se abrió paso en 2019.

Noruega necesitará más para que Haaland y Odegaard no sigan los pasos (no deseados) de Giggs, Di Stéfano y Best.

LA NACION