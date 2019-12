Habló Miguel Angel Russo: la charla que dio el candidato N°1 para dirigir a Boca

Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Resuelta la elección presidencial en Boca a favor de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, la prioridad N° 1 en el club xeneize es dirigir al DT que suceda a Gustavo Alfaro, a quien no le renovaron el contrato. Y el principal candidato es Miguel Angel Russo, un conductor del gusto de Juan Román Riquelme y que le dio a la entidad la última Copa Libertadores para sus vitrinas, en 2007.

El martes, en la localidad de Funes, a 30 kilómetros de Rosario, el hombre también identificado con Estudiantes de la Plata y Lanús participó del Congreso Anual del Grupo Ekipo, que tuvo dos días de charlas y se orientó a entrenadores. Allí, Russo disertó ante 200 personas y repasó su carrera como conductor, además de hablar sobre el desafío de acoplarse a un fútbol diferente, que hoy tiene otras demandas.

Según relata el diario Olé, uno de los momentos más emotivos fue cuando el público lo aplaudió por la manera en que luchó y superó una enfermedad. "En cualquier extremo o situación de la vida o de gustos, a mí me gusta el fútbol, lo hago con amor", dijo el DT. Y agregó: "Me tocó una enfermedad y la desarrollé con amor, con todos los que me rodeaban. Creo que es una forma de vida, una esencia de vida. Muchísima gente alrededor mío me ayudó".

Eso sí: no hubo margen para que Russo hablara con la prensa sobre los rumores que lo vinculan a Boca, como sucesor de Gustavo Alfaro y entrenador para el 2020. Pero valió la pena conocer cómo piensa hoy el apuntado por la nueva dirigencia de Boca.

Otras frases:

"Los cuerpos técnicos de avanzada tenemos especialistas en neurociencia, coaching, todo lo que te ayude al desarrollo de la capacidad mental (del jugador)".

"A la palabra motivación yo le doy otro sentido, evidentemente tenemos que tener un espacio para desarrollar todo el año. A mí me ha pasado en momentos límites y definiciones de torneo o partidos importantes me han sugerido de hacer un video motivacional y yo les decía por qué no hacerlo en el primer partido si rinde tanto. Si el torneo tiene 30 fechas, hagámoslo desde el primero, no me lo plantees en el último".

"Para mí la motivación es diaria, permanente, más en los tiempos que corren y más con las vicisitudes que tiene el ser humano y el futbolista en este caso" "Yo creo que el futbolista es un elegido, hacemos lo que nos gusta, tenemos sol y verde que son situaciones muy difíciles de igualar en otras actividades. Y nosotros los futbolistas o entrenadores lo tenemos".

El peso de la opinión del Patrón Bermúdez

Jorge Bermúdez, ex jugador del club y que a partir de la próxima semana se integrará al consejo futbolístico de Boca (posiblemente como manager) que encabeza Juan Román Riquelme, dijo que Miguel Angel Russo "tienen personalidad suficiente" como para dirigir al equipo.

"No hay nada resuelto. Russo es un técnico que nos gusta, estuvo cerca de dirigir las selecciones de Paraguay, Colombia y Ecuador. Tiene la personalidad que se necesita para ser técnico de Boca y ya sabe lo que esto", comentó el ex zaguero colombiano a ESPN.