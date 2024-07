Hernán López Muñoz: “River es el club que me formó y por el cual hoy en día soy la persona que soy”

Escuchar

Si había una mochila a cargar por ser el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, Hernán López Muñoz le quitó peso desde el mismísimo instante de su debut y único partido que le tocó disputar en primera con la camiseta de River, aquella tarde en el Monumental en que Marcelo Gallardo lo mandó a la cancha en lugar de Jorge Carrascal y menos de 45 minutos le bastaron para anotar un gol en lo que sería una derrota 3-2 con Tigre. Logró soltarse de entrada apelando a la formula de su querido Pelusa: puro desparpajo, habilidad, inteligencia y, por sobre todo, tratar muy bien la pelota. La misma esencia mantuvo en sus préstamos en Central Córdoba y Godoy Cruz, donde consiguió continuidad y protagonismo. Y así también intenta jugar en su primera experiencia en el exterior vistiendo la camiseta de San José Earthquakes de la Major League Soccer ¿Por qué cambiar si así lo siente y es feliz dentro de una cancha? “El lujo lo tiro siempre que sea necesario”, aclara, entre mate y mate, durante la video llamada en exclusiva para LA NACION.

-¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en tu carrera jugando en la MLS para San José Earthquakes? ¿Cómo es el equipo y cómo es la liga desde adentro?

-Bien, la verdad que en lo personal es un cambio grande ir a otro fútbol, a otra cultura. Gracias a Dios me acostumbré rápido a la hora de jugar y de vivir, pero la verdad que la MLS es muy competitiva, es muy física. No se me hizo difícil porque el fútbol argentino también es muy difícil, muy dinámico, así que estoy bien. No estamos pasando por un buen momento como equipo -último de la Conferencia Oeste con 14 puntos-, pero las rachas son rachas y están para cortarlas.

-Si bien tiene 28 equipos, los mismos que la Liga Argentina, la MLS los divide en dos conferencias y no tiene descensos ¿Cómo es la competitividad bajo ese formato?

-Depende del jugador y de la cultura de cada uno. Yo creo que el hecho de que no haya descensos a algunos les da lo mismo no sentir esa presión de verse en los últimos puestos. Eso también puede hacerlo competitivo porque el último le puede ganar al primero tranquilamente y viceversa. Es muy cambiante, ya que también el primero puede terminar séptimo u octavo como si nada. Eso es lo bueno también que tiene la MLS, que es muy cambiante y muy competitiva.

Hernán López Muñoz, con la 23 de San Jose Earthquakes, en un partido por la MLS Lyndsay Radnedge/ISI Photos - isiphotos.com

-Más allá de los resultados del equipo, te estás destacando ya que en 17 partidos lograste cinco goles y dos asistencias ¿Cómo sobrellevás esa dualidad?

-En lo personal estoy muy bien, cómodo y feliz. Estoy demostrando por qué me fueron a buscar a Godoy Cruz. Sigo jugando de la misma manera y voy a jugar así hasta que pueda. A nadie le gusta perder y aunque en lo personal me esté yendo bien, tanto en goles como asistencias, perder los partidos te deja un sabor agridulce, pero son rachas y esperemos revertir la situación y mejorar.

-Matías Almeyda fue hace un tiempo entrenador de San José Earthquakes ¿Qué recibiste de su legado cuando llegaste al club?

-La verdad que Matías hizo un gran trabajo acá en el club y se lo recuerda siempre. Acá hablamos de cómo les transmitió la pasión argentina. Nosotros los argentinos sentimos el fútbol de una manera distinta, más pasional, que se siente y eso deja huellas. Y siempre es bueno dejar una huella en un club y Matías lo hizo.

-Usaste la camiseta 39, la 10 y hoy lucís la 23 ¿Tiene algún significado especial esa elección?

-Había varios números y la 23 la elegí más que nada por mi edad y obviamente aquí en Estados Unidos es un número muy representativo, más que nada en el básquet por Michael Jordan. Y, si bien había varios números disponibles, este me gustó. Obviamente si me dieran a elegir usaría la 8 o la 10, pero el 23 es un lindo número.

-¿Cómo es tu vida fuera del fútbol?

-Bien, yo soy muy casero, me gusta disfrutar en mi casa y acá es muy parecido a Mendoza, es muy tranquilo. Me adapté rápido y Cristian Espinoza -ex Huracán y Boca- me ayudó también en eso. La verdad que es un cambio muy grande, porque me vine de otro país, pero lo estoy llevando muy bien.

-Estados Unidos está viviendo un proceso electoral bastante agitado ¿Cómo sentís esa situación en el día a día?

-Yo en ese tema mucho no me meto. Obviamente es un problema de su país y trato de no meterme porque tampoco sé la ideología de cada uno ni cómo van a reaccionar. Por eso hago oídos sordos y trato de esquivar el tema si lo hablan.

-Tuviste muy cerca la Copa América que ganó nuevamente la Selección Argentina ¿Cómo la viviste?

-Muy feliz. Para Argentina y para todos los argentinos es un orgullo que tu país vuelva a ganar una copa. Tratamos de ir con Cristian, pero no se nos dio porque teníamos partidos, pero lo vimos juntos por tele y lo vivimos con una felicidad enorme. Ver a Leo levantar otra copa es algo único para los argentinos.

Hernán López Muñoz, bajo las luces de Nueva York Instagram Hernán López Muñoz

-Hubo ex compañeros tuyos en River también que ganaron esta Copa…

-Sí, más que nada feliz por Enzo con el que tengo una relación de amistad desde que éramos más chicos, pero sí, muy feliz por ellos. Es algo que desde chicos soñamos y verlos hoy ahí es un mérito muy grande y me pone muy feliz por ellos.

-A quien le tocó perder la final de la Copa América fue Juanfer Quintero, con quien tenés también una linda amistad y admiración ¿Qué sensación te causó verlo triste por no alcanzar ese objetivo con su Selección?

-Con Juanfer tenemos una gran amistad, somos amigos y hablamos antes de la final. Obviamente cuando un amigo juega quiere que le vaya bien, pero también era raro el sentimiento, porque estaba por jugar ante tu país. Siempre le deseo lo mejor a Juanfer, es un fuera de serie y lo demostró cuando entró en la final, pero las cosas pasaron así, ganó Argentina y de mi parte estoy contento por eso.

-Te tocó debutar con gol en la primera de River en aquella derrota 3-2 con Tigre en el Monumental. Apelando al recuerdo de Diego, ¿qué opinaba de qué vistieras esa camiseta?

-El siempre estuvo apoyándome. Desde el primer momento me dijo que no importaba la camiseta, que siempre él iba a estar contento si a mí me iba bien y me divertía dentro de la cancha. Y fue así, después de haber debutado en ese partido, cuando estaba yendo para mi casa, me llamó felicitándome y la verdad que en eso era un fuera de serie. Obviamente era mi tío, pero que me llame y me demuestre ese cariño teniendo tanta identificación con Boca y que solo le importara el bienestar mío, la verdad que fue muy lindo.

-Diego tenía una gran relación con Marcelo Gallardo ¿Te comentaba algo acerca de que fuera tu entrenador?

-Siempre tuvo buenas palabras para con Marcelo, siempre me remarcaba lo buena persona que era, más allá de lo que fue como futbolista y lo que es como técnico.

Hernán López marcó y un gol para River Fernando Massobrio - LA NACION

-¿El apodo “Firu” nació en River o mucho antes?

-Sí, en River me lo puso Juanjo Borrelli, que fue mucho tiempo mi técnico y quien más me enseñó. Fue con quien más me solté y divertí dentro de una cancha, porque me daba la confianza de interpretar el fútbol de la manera que yo lo sentía. Él, al haber sido enganche, un jugador vistoso, siempre me daba la derecha en las decisiones que tomara y me empezó a decir “Firu”. Y hasta el día de hoy me dice así cuando me escribe.

-¿Cómo te llevás con ese apodo en relación al jugador que sos hoy?

-Mi esencia es ser un jugador vistoso, pero el lujo lo tiro siempre que sea necesario. Siempre trato de que sea productivo y en un lugar en que pueda servir. Busco ser un jugador más completo y agregar muchas cosas a mi juego para no ser solamente un jugador que tire lujos.

-A River se le vienen los octavos de la Copa Libertadores y Martin Demichelis, a pesar de haber ganado varios títulos, comienza a ser cada vez más resistido ¿Cómo lo ves al equipo post Gallardo y especialmente para esta segunda mitad de año?

-Lo veo bien. Ojalá le vaya bien, porque siempre River tiene que ganar porque es lo que te piden los hinchas. Obviamente los mata-mata son a suerte o verdad, pero espero que la suerte esté del lado de River.

Junto a Diego Maradona, su tío abuelo Instagram Hernán López Muñoz

-Declaraste alguna vez que por respeto a tu formación en River sería difícil aceptar una propuesta de Boca ¿Esa es una decisión tomada para el resto de tu carrera?

-Sí, obviamente es muy delicado, porque diga lo que diga siempre va a traer controversia, pero expresé esas palabras porque tengo mucha identificación con River, porque es el club que me formó y por el cual hoy en día soy la persona que soy. Por eso considero que aceptar una propuesta así sería faltarle el respeto al club.

-Tuviste pasos por Central Córdoba y Godoy Cruz, donde encontraste continuidad y protagonismo ¿Cuánto te dio esa etapa en Mendoza?

-La verdad que muchísimo. Me hizo afianzar en primera división y sentirme importante en un equipo. La verdad que agradezco mucho al club y a los técnicos que tuve allí tanto Diego Flores como el Gato Oldrá, que me dio la confianza de jugar donde más cómodo me sentía en la cancha. Se notó porque estuvimos muy cerca de lograr los objetivos que nos habíamos puesto y siempre tendré total agradecimiento hacia Godoy Cruz.

-Si bien recién llegás a la MLS, ¿Cómo planificás los próximos pasos en tu carrera? ¿Hay un objetivo de jugar en Europa?

-Obviamente primero quiero tratar de mejorar, ser un jugador más completo y afianzarme acá. Todo jugador quiere jugar en Europa, pero por ahora estoy trabajando y perfeccionándome. Y eso va a llegar con el tiempo.

-¿Hay alguna liga que te seduzca más?

-Yo miro mucho la Premier, más que nada por Enzo, pero me gusta mucho la liga italiana, que además de ser física también hay buen fútbol, y eso hace que me guste mucho.

Hernán López Muñoz, y un festejo en su paso por Godoy Cruz Fotobaires

-¿Qué jugadores seguís en la actualidad?

-Yo miro mucho a Martin Ødegaard, del Arsenal. Siempre le presté mucha atención porque es zurdo, juega de enganche. Y el otro ahora se retiró, pero siempre lo tuve de referente a Eden Hazard. Siempre lo tuve como espejo, como obviamente también a Leo Messi y Neymar. Si bien Ney no es de mi posición, siempre fue un ídolo desde chico y el que más admiré desde que jugaba en Santos. Pero hoy me fijo especialmente en Ødegaard, me fijo en cómo juega y se mueve dentro de la cancha.

-Dentro de dos años el mundial se disputará allí en Estados Unidos ¿Tenés la ilusión de jugarlo con la Selección?

-Es el sueño de todos y el que tengo yo. Será cuestión de trabajar y mejorar. Te mentiría si te dijera que no lo pienso, pero es esfuerzo, trabajo y mejorar día a día para que algún día llegue la oportunidad y no desaprovecharla.

-Y si llega a ser con Messi en la Selección aún mejor…

-¡Sí, obvio que sí!, o jugar en contra aquí en la MLS, ya que en este torneo no nos tocó enfrentar a Inter Miami. Pero sí, sería muy lindo jugar con él o al menos contra él.