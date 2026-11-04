Horarios de todos los partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2026

La definición de la primera ronda del Torneo Clausura 2026 será este fin de semana. Entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, los 30 clubes de Primera División disputan la fecha 16, la última de la etapa regular, determinante por los cupos vacantes para los octavos de final, las clasificaciones a las copas internacionales del año próximo y la pelea por ser el Campeón de Liga (el líder de la Tabla Anual). El minuto a minuto de la definición se puede seguir en vivo en canchallena.com.

La organización del cronograma presentó complicaciones logísticas significativas debido a la visita del Papa León XVI al país, prevista entre el 8 y el 11 de este mes. Para garantizar la seguridad, los organismos competentes propusieron días y horarios para nueve encuentros que se jugarán en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, la Liga Profesional dispuso que todos los partidos que definen posiciones clave o clasificaciones directas se jueguen en simultáneo para evitar cualquier ventaja deportiva.

La AFA, la Liga Profesional y la APreViDe coordinaron en conjunto la programación de la fecha 16 @AFA

Este jueves se levanta el telón de la última jornada con dos duelos de la Zona B por pedido de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe). A las 15, Aldosivi se enfrenta a River y a las 19.15 Gimnasia de La Plata recibe a Belgrano. El viernes, la actividad se concentra en el Grupo A. A las 15, Barracas Central choca con Racing y luego, a las 19, tres partidos definen los últimos clasificados a octavos: San Lorenzo vs. Platense, Independiente vs. Deportivo Riestra y Unión vs. Vélez. La jornada cierra a las 22 con Tigre vs. Sarmiento y Banfield vs. Atlético Tucumán.

El sábado, el interés se centra en el desenlace de la Zona B. A las 15, Gimnasia de Mendoza juega contra Independiente Rivadavia en el único compromiso interzonal de esta fecha, y Talleres recibe a Estudiantes de La Plata. Estos cruces se dan en simultáneo porque la Lepra mendocina y el Pincha disputarán la Supercopa Argentina el jueves 12 de noviembre, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscó evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

Torneo Clausura: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

A las 17.30 se juegan tres partidos cruciales: Argentinos Juniors vs. Huracán, Boca vs. Defensa y Justicia y Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. La actividad del día termina a las 22 con Instituto contra Newell’s. El cierre de la etapa regular será el domingo a las 19.30 con el encuentro entre Central Córdoba y Lanús, en Santiago del Estero.

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15 : Aldosivi vs. River - Zona B

: Aldosivi vs. River - Zona B 19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B

Viernes 6 de noviembre

15 : Barracas Central vs. Racing - Zona B

: Barracas Central vs. Racing - Zona B 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A

- Zona A 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A

- Zona A 19: Unión vs. Vélez - Zona A

- Zona A 22 : Tigre vs. Sarmiento - Zona B

: Tigre vs. Sarmiento - Zona B 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)