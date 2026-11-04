Horarios de todos los partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2026

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La Liga Profesional programó la jornada definitoria de la etapa regular con ayuda de los organismos de seguridad por la visita del Papa León XIV al país
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La definición de la primera ronda del Torneo Clausura 2026 será este fin de semana. Entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, los 30 clubes de Primera División disputan la fecha 16, la última de la etapa regular, determinante por los cupos vacantes para los octavos de final, las clasificaciones a las copas internacionales del año próximo y la pelea por ser el Campeón de Liga (el líder de la Tabla Anual). El minuto a minuto de la definición se puede seguir en vivo en canchallena.com.
La organización del cronograma presentó complicaciones logísticas significativas debido a la visita del Papa León XVI al país, prevista entre el 8 y el 11 de este mes. Para garantizar la seguridad, los organismos competentes propusieron días y horarios para nueve encuentros que se jugarán en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, la Liga Profesional dispuso que todos los partidos que definen posiciones clave o clasificaciones directas se jueguen en simultáneo para evitar cualquier ventaja deportiva.
Este jueves se levanta el telón de la última jornada con dos duelos de la Zona B por pedido de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe). A las 15, Aldosivi se enfrenta a River y a las 19.15 Gimnasia de La Plata recibe a Belgrano. El viernes, la actividad se concentra en el Grupo A. A las 15, Barracas Central choca con Racing y luego, a las 19, tres partidos definen los últimos clasificados a octavos: San Lorenzo vs. Platense, Independiente vs. Deportivo Riestra y Unión vs. Vélez. La jornada cierra a las 22 con Tigre vs. Sarmiento y Banfield vs. Atlético Tucumán.
El sábado, el interés se centra en el desenlace de la Zona B. A las 15, Gimnasia de Mendoza juega contra Independiente Rivadavia en el único compromiso interzonal de esta fecha, y Talleres recibe a Estudiantes de La Plata. Estos cruces se dan en simultáneo porque la Lepra mendocina y el Pincha disputarán la Supercopa Argentina el jueves 12 de noviembre, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscó evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
A las 17.30 se juegan tres partidos cruciales: Argentinos Juniors vs. Huracán, Boca vs. Defensa y Justicia y Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. La actividad del día termina a las 22 con Instituto contra Newell’s. El cierre de la etapa regular será el domingo a las 19.30 con el encuentro entre Central Córdoba y Lanús, en Santiago del Estero.
Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026
Jueves 5 de noviembre
- 15: Aldosivi vs. River - Zona B
- 19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B
Viernes 6 de noviembre
- 15: Barracas Central vs. Racing - Zona B
- 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A
- 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A
- 19: Unión vs. Vélez - Zona A
- 22: Tigre vs. Sarmiento - Zona B
- 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B
Sábado 7 de noviembre
- 15: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal
- 15: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B
- 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B
- 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B
- 17.30: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A
- 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A
Domingo 8 de noviembre
- 19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A
*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026
*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)
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