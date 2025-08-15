LA NACION

Huracán - Argentinos Juniors, del Torneo Clausura

Juegan este sábado, desde las 16:15; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

Huracán y Argentinos Juniors se miden este sábado a las 16:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en un partido de la fecha 5 del Torneo Clausura.

En el torneo, Huracán viene de ganar ante Tigre por 1-0 mientras que Argentinos Juniors viene de ganar ante Union por 1-0.

Huracán suma 6 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Argentinos Juniors tiene 5 puntos.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

