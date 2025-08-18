Huracán - Once Caldas: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Huracán y Once Caldas se enfrentan este martes 18 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Huracán viene de perder 1-0 como visitante ante Once Caldas, mientras que Once Caldas viene de ganar 1-0 con Huracán
