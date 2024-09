Huracán perdió el invicto la tarde menos pensada: Tigre lo sorprendió y le ganó 2-0 por la Liga Profesional

Escuchar

Huracán suele jugar bien aunque le cuesta muchísimo hacer goles. La de este domingo en una cancha rápida por la lluvia, ideal para el juego de un gambeteador como Mazzanti, pero Tigre lo sorprendió y le ganó 2-0 con dos acciones puntuales. Le hizo perder el invicto en la tarde menos pensada, más allá que el Matador venía de conseguir una gran victoria ante Unión por 5-1 en la fecha anterior. Desde que se fue Ignacio Pussetto, que había marcado 5 tantos en el campeonato, el Globo anotó la misma cantidad desde que se reanudó el certamen local. Su juego decayó y lo sufre. Por el contrario, el conjunto de Victoria -que venía de una realidad pobre, muy cuesta arriba- suma tres encuentros sin perder, con dos éxitos y una igualdad (frente a Sarmiento, 0-0). Y en Parque Patricios tuvo dos figuras destacadas: el defensor central Nehuén Paz y el volante Santiago González. Con la derrota de Huracán, ya no quedan invictos en la Liga Profesional.

Para la conformación del equipo para este domingo, Kudelka no se dejó llevar por al mal juego en la última fecha, ante Argentinos Juniors, en la Paternal. El empate sin goles lo mantuvo expectante al Globo, pero le marcaba cosas para corregir. No había tenido la presencia de otros partidos en el medio campo y le había costado generar chances de gol. Fue un resultado mentiroso, ya que el local había hecho méritos para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, eso no le sacó rédito a un equipo que había alcanzado una continuidad positiva desde los niveles individuales en el recorrido de la Liga Profesional. Por algo está peleando en los primeros puestos.

Ante Tigre repitió Kudelka su esquema preferido: el 4-3-3, pero en esta ocasión prescindió de Wanchope Abila. El centrodelantero fue Francisco Ramírez, quien tuvo a los costados a Walter Mazzanti y Rodrigo Cabral; y por detrás de ellos el Triple 5 que ya es un sello distintivo del Globo: Fattori en el eje y Echeverría y Alarcón como lugartenientes para recuperar y también jugar.

Tigre golpeó en su primera llegada, a los 22 minutos: tras un pelotazo largo en salida desde el fondo, el pique favoreció para la asistencia de cabeza de Maroni y Blas Armoa, que ingresó en el carril entre la posición del 7 y el 9, definió cruzado y con clase al segundo palo.

Con el 0-1, los hinchas comenzaron a impacientarse en Parque Patricios. ¿Y el equipo? Al principio se contagió de eso y buscó con centros al área de Zenobio; después intentó volver a las fuentes y a triangular por abajo, aunque le faltó ese último toque para trasformar una buena intención en situación de riesgo. Apareció un poco más Williams Alarcón con el juego corto para así potenciar la proyección de los laterales (sobre todo Guillermo Benítez, por la izquierda) pero las finalizaciones seguían sin ser eficaces.

Y Huracán corrió un riesgo: desde los diez minutos anteriores al final del primer tiempo eligió defender mano a mano atrás, con un 2 vs. 2 entre los centrales Pereyra y Carrizo ante el centrodelantero Monzón y cualquiera de los tres que se desprendían de Armoa, Maroni y Tomás Galván, los tres más ofensivos en el dibujo 4-2-3-1 de Sebastián Domínguez. En la jugada del gol habían quedado así, aunque quien habilitó fue el lateral De la Fuente.

Para la segunda etapa, Kudelka hizo dos modificaciones: adentro Ramón Ábila por Francisco Ramírez y Eric Ramírez por Cabral; ubicándose Wanchope de 9 y corriéndose Eric Ramírez al sector izquierdo. El equipo tuvo más empuje que claridad, y estuvo cerca de la igualdad con un tiro libre a colocar de Williams Alarcón que pasó al lado del ángulo superior derecho. Desde el juego, no mejoró.

El DT hizo un tercer cambio ofensivo: Franco Alfonso (el juvenil surgido de River) por Fattori para quedar 2-4-1-3 ; dos en el fondo, De la Fuente, Alarcón, Echeverría y Benítez; Alfonso suelto como nexo y los tres delanteros: Mazzanti, Abila y Eric Ramírez.

Pero entre centro y centro, uno de los bastiones defensivos de Tigre fue Nehuén Paz. También jugó con mucho criterio en la visita Santiago González, volante de 21 años, clave en la presión y que la línea de mediocampistas del Globo no se imponga. Y justo de arriba, con el juego aéreo y tras un córner ejecutado desde la izquierda, llegó el cabezazo goleador de Florián Monzón, que venía de anotarle tres goles a Unión.

Tigre se defendió bien y golpeó justo, en momentos clave. Huracán perdió el invicto en la fecha que menos pensaba trastabillar, también la punta y le agregó preocupaciones a las que ya había sumado ante Argentinos, pero el torneo es largo y da revancha.

