Ignacio Pussetto es la sensación de Huracán: hizo un golazo y Boca lo tiene en carpeta, pero hace un año pensó en abandonar por las lesiones

De un pelotazo largo y frontal, de los tantos que obligan a los delanteros a una lucha cuerpo a cuerpo con los zagueros, Ignacio Pussetto inventó un golazo con una delicia de definición. Un toque lleno de clase y repentización. El N° 7 del Globo hizo la diagonal -el recurso más eficaz para evitar el off-side- en búsqueda del pase de Lucas Carrizo, que tomó mal posicionada a la defensa de Barracas Central. En su corrida de adentro hacia afuera, Pussetto dejó picar la pelota y definió con una emboquillada de zurda que el arquero Sebastián Moyano solo pudo ver cómo caía a su espalda y daba en el costado interno de la red, ese pedazo de tejido que certifica que el gol fue de características especiales.

No solo fue el gol, Pussetto también dio la asistencia a Héctor Fértoli para el 2-0 de Huracán sobre Barracas, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. En el primer tiempo Pussetto también había dado un par de pases gol que no fueron aprovechados por Walter Mazzantti y Rodrigo Cabral, que rompió en llanto en el banco de los suplentes cuando fue reemplazado a los 19 minutos de la segunda etapa.

Ignacio Pussetto, flanqueado por Cabral y Mazzantti, en el festejo del gol

Fue el cuarto tanto de Pussetto en la Liga Profesional y encabeza la tabla de goleadores junto a Santiago Rodríguez (Instituto). También es el máximo anotador en el año del equipo, con siete, tres más que Mazzantti. Surgido en las inferiores de Atlético Rafaela, el delantero es muy querido por los hinchas de Huracán. Lo aprecian por sus condiciones futbolísticas y porque haya elegido regresar tras cinco temporadas en Europa en un momento en el que el equipo estaba comprometido con el descenso. “Me tocó llegar en un momento muy difícil para el club, yo tampoco estaba jugando porque venía de una lesión. Me puse a punto y traté de aportar desde mi lado, aunque no fuera jugando los 90 minutos, sino cuando me tocara entrar. Yo sabía que si venía acá iba a tener el apoyo y el cariño de la gente. Eso me iba a hacer bien para sentirme importante. Les agradezco a los hinchas por estar siempre ahí, ayudándome con un mensaje de aliento”, expresó Pussetto tras la victoria sobre Barracas, que hizo de local en la cancha de Deportivo Riestra.

En su primera etapa, entre 2016 y 2018, convirtió 12 goles y fue transferido a Udinese en ocho millones de euros. Muy condicionado por las lesiones en los últimos años, desde su vuelta a Huracán, en agosto de 2023, fue recuperando el mejor nivel. El de un atacante incisivo, de tranco largo y buena pegada. Ya en la Copa de la Liga anotó tres goles en 12 cotejos. Al transformarse en una de las individualidades más destacadas del medio local, su nombre es mencionado en el mercado de pases.

Un golazo, para ponerlo en un marco

Boca pretende reforzarse con un delantero de las características de Pussetto. Figura en una lista posibles contrataciones y cuenta con el aval de Diego Martínez, que lo dirigió en su breve paso por Huracán, cuando logró evitar el descenso. Hace pocos días, las especulaciones aumentaron cuando Edison Cavani y Pussetto coincidieron en un evento y se los vio charlar animadamente por un largo rato. En caso de iniciar gestiones, Boca deberá vencer la reticencia de la dirigencia del Globo -el oficialismo fue reelecto el fin de semana- a sentarse a conversar, disgustada con Juan Román Riquelme desde el momento en que contrató a Martínez cuando tenía contrato vigente con el Globo. “No nos gustaron las formas en que se manejó Boca”, ratificó este martes Abel Poza, el presidente electo el fin de semana

En River se lo considera a Pussetto como una alternativa en el caso de que sea transferido Pablo Solari. “Estar en el radar de River es muy lindo”, dijo Pussetto hace unas semanas en declaraciones a radio Continental. Su pase pertenece a Watford (Inglaterra), que en 2018 lo compró a Udinese en 8,5 millones de euros. Después volvió a préstamo a Udinese y en la misma condición pasó por Sampdoria y llegó a Huracán, donde tiene contrato hasta fin de este año. La cláusula de rescisión para comprar el 50 por ciento de su pase fue fijada en tres millones de euros.

Lo más destacado de Barracas Central 0 - Huracán 2

Aunque no lo revele públicamente, la intención primaria de Pussetto es regresar a Europa. Si no es en este mercado de pases, a fin de año, cuando venza su contrato con Huracán. Consultado por esta posibilidad, respondió: “Lo tomo con mucha calma, me dedico a trabajar y a volcar la experiencia que adquirí en Europa. Ahora quiero disfrutar de estos partidos, no sé si son los últimos porque tengo contrato hasta diciembre. Después veremos”.

En Huracán, Pussetto atraviesa por un resurgimiento futbolístico. Las lesiones lo afectaron anímicamente. La más grave fue la rotura de ligamentos en la rodilla derecha, sufrida en 2021. En septiembre pasado, cuando anotó su primer gol en la vuelta a Globo, en un 5-3 a Racing por la Copa Argentina, se desahogó: “Fueron 10 meses de lucharla, de no saber si iba a volver a jugar. Se me pasó mil veces por la cabeza dejar el fútbol, en no seguir más. Por suerte tengo una familia que siempre me acompañó, eso es fundamental. Le dije a mi mujer que no quería seguir jugando ni sufrir. No aguantaba más los dolores. Gracias a Dios hoy estoy jugando de nuevo. Gracias a los médicos y a todos los que estuvieron para ayudarme. Eso me hizo sentir muy importante y voy a estar agradecido toda la vida”.

