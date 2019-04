La imagen del arquero Daniel Vaca, de The Strongest, que cae al césped tras el ataque con las bombas de estruendo Crédito: @ClubStrongest

29 de abril de 2019 • 12:12

El fútbol suele dejar momentos increíbles, no por lo fantástico del juego sino por lo irracional que pueden resultar alguno de sus actores. En la liga de Bolivia, en el partido entre Jorge Wilstermann y The Strongest cuando estaba terminando el encuentro, unos hinchas de Wilstermann arrojaron una lluvia de bombas de estruendo que cayeron dentro del área chica y de milagro no impactaron en el arquero Daniel Vaca, que tras ese violento ataque tuvo que se trasladado en ambulancia a una clínica cerca al estadio Hernando Siles.

En la cuenta de Twitter de The Strongest, que ganaba el partido por 2-1, publicaron las imágenes de la agresión y titularon vergüenza. Según informó la policía local los violentos estaban ubicados en la tribuna norte del estadio y fueron arrestados cerca de 12 hinchas de Wilsterman.

"Le quiero pedir disculpas públicamente a Daniel Vaca por lo que sucedió", dijo tras el encuentro el entrenador del Wilstermann, el argentino Norberto Kekes, que además cuestionó a las autoridades por no dar las garantías de seguridad para que el partido termine de forma normal.

Tras la suspensión del encuentro, el arquero de Wilstermann, Hugo Suárez, fue consultado por lo que sucedió con su colega y el guardavallas contestó: "Nos informaron que Vaca fue trasladado a una clínica cercana porque un zumbido en el oído. La verdad que es lamentable todo lo que pasó".