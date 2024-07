Independiente afronta su segundo semestre con bajas importantes, dos refuerzos que no pueden jugar y una joya en carpeta

Escuchar

Para Independiente comienza una nueva ilusión. Tras la salida de Carlos Tevez de la dirección técnica y el interinato de Hugo Tocalli, el Rojo comenzará a afrontar la segunda parte del año con Julio Vaccari en el banco de suplentes. El exDT de Defensa y Justicia puso en marcha el trabajo desde fines de junio con un plantel que, según él, tiene potencial. Además, ya sumó dos refuerzos. Sin embargo, por las deudas que tiene la institución, todavía no pudieron se presentados. Sufrió algunas bajas importantes, sobre todo la del chileno Mauricio Isla, pero su reemplazo estaría muy cerca y se trata de un compatriota que es una de las joyas del fútbol trasandino.

El Rojo viajará a Córdoba para medirse con Instituto este jueves, a partir de las 21 en el reinicio de la Liga Profesional. Pero desde el 27 de junio que, al mando de Julio Vaccari y todo su cuerpo técnico, el plantel regresó al trabajo en el predio de Villa Domínico con la idea de mejorar lo hecho con Carlos Tevez. El Rey de Copas ocupa el puesto 17° de la liga, y con seis unidades, necesita despegar. En la tabla anual, sucede algo similar: con 29 puntos se encuentra a tan solo un punto del ingreso a la Copa Sudamericana, pero el objetivo sería meterse en la Copa Libertadores. En el horizonte, Godoy Cruz será su rival en los octavos de final de la Copa Argentina, duelo que se jugará en agosto, pero sin una fecha confirmada.

Uno de los grandes problemas que tuvo Independiente durante la primera mitad del año fue en la zaga central. Joaquín Laso, Juan Manuel Fedorco, Ayrton Costa y Felipe Aguilar fueron los cuatro jugadores que se desempeñaron en esa posición durante el ciclo Tevez. Pero el Rojo se quedó sin dos de esos futbolistas. Al colombiano Aguilar se le finalizó su contrato y no fue renovado, mientras que Costa fue vendido a Royal Antwerp, de Bélgica, a cambio de 2,5 millones de dólares, en una transferencia necesaria para recaudar pensando en las numerosas deudas. Otro que no está más es Edgar Elizalde. De flojos rendimientos y casi sin ser parte del plantel, el uruguayo se fue libre a cambio de la deuda que el club tenía con él.

Sin estos defensores, Vaccari y la dirigencia se movieron rápido y arribaron al club dos marcadores centrales muy jóvenes y de interesante potencial. Uno es Marco Pellegrino. El joven de 21 años jugó en Platense, fue vendido a Milan de Italia y jugó en Salernitana de ese país durante el último semestre, y llegó a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. El otro zaguero es Kevin Lomónaco. De 22 años y con pasado en Lanús y Tigre, llega proveniente de Red Bull Bragantino de Brasil, que lo cedió a préstamo por un año sin cargo y con dos opciones de compra: una por 3 millones de dólares por el 75% del pase, a ejecutar en diciembre, y otra de 3,5 millones de dólares por el mismo porcentaje, para junio del año que viene.

Ambos se realizaron la revisión médica y ya se entrenan con el plantel, pero todavía no pudieron firmar sus respetivos contratos porque el club se encuentra inhibido y las situaciones más complicadas son las deudas que posee con Fernando Gaibor y Gastón Silva. Por el ecuatoriano deberá desembolsar 2,2 millones de dólares y por el uruguayo, 2,3 millones de la moneda estadounidense. Habrá que ver cómo la dirigencia afronta esas deudas para que los refuerzos puedan vestir la casaca de Independiente.

Además, Vaccari tuvo quizá la baja más importante del equipo. Mauricio Isla decidió no continuar en Independiente, algo que se veía venir en el cierre del primer semestre. Por sus muy buenos rendimientos, el defensor fue convocado por Ricardo Gareca para jugar la Copa América en la selección chilena. Una vez finalizada su participación, su representante le comunicó a la dirigencia del club de Avellaneda que el lateral no iba a continuar. Sobre su situación, el flamante DT expresó: “Con Isla, desde que yo llegué, pedí el teléfono para hablar con él, y el representante del chico dijo como que no estaban dadas las condiciones para hablar. “La verdad es que acepté, desde el primer momento, que Isla no iba a ser parte del plantel. Es algo que, para mí, es cosa juzgada. Cuando hay alguien que no quiere ser parte, no tiene que estar”.

De todos modos, Independiente tendría casi cerrado a su reemplazante. En la misma posición y del mismo país. El apuntado es Felipe Loyola y desde la comisión directiva negocian la compra de su pase con Huachipato, de Chile. El joven de 23 años es una de las grandes joyas que tiene el fútbol chileno en la actualidad. Incluso, ya tuvo su presentación en la selección nacional, en la que es el reemplazante natural del experimentado Isla. Sin embargo, no fue convocado a la Copa América por una lesión en el tobillo izquierdo y que por los tiempos acotados no iba a llegar.

Vaccari, en su llegada al club, expresó: “Analizamos todos los partidos de la temporada de Independiente y vimos que tiene las herramientas y el potencial que necesitamos para plasmar en el campo la filosofía de juego que queremos”. Y para afrontar este desafío cuenta con un gran arquero como Rodrigo Rey, que en estos días extendió su vínculo hasta 2026. También líderes como Iván Marcone y Federico Mancuello, en el mediocampo, y Gabriel Ávalos en el ataque. Y por supuesto, los pibes: Santiago López ya demostró estar a la altura de las circunstancias, y Santiago Hidalgo es el jugador que sorprendió al nuevo director técnico durante la pretemporada. Para la continuidad de Tomas Parmo, el chico de 16 años, habrá que esperar: “Hablé con él en estos días. Debe crecer mucho para jugar en la Primera División. No podemos hacer que salte etapas”, expresó el entrenador.

Independiente quiere despertar y confía en el proceso de su flamante DT, quien cuando fue presentado no se achicó y dejó en claro por qué llegó al Rojo: “Hubo muchas otra propuestas, pero elegí ésta porque está el olor a sangre. Eso a mí me encanta, lo disfruto”.

