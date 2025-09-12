LA NACION

Independiente - Banfield, del Torneo Clausura

Juegan este sábado, desde las 16:45; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Independiente-Banfield
Independiente-Banfield

Independiente y Banfield se miden este sábado a las 16:45 en el estadio Estadio Libertadores de América, en un partido de la fecha 8 del Torneo Clausura.

En el torneo, Independiente viene de empatar ante Instituto por 0-0 mientras que Banfield viene de ganar ante Tigre por 1-0.

Independiente suma 3 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Banfield tiene 10 puntos.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Rosario Central vs. Boca: cuándo se juega el partido por el Torneo Clausura 2025
    1

    Rosario Central vs. Boca: cuándo se juega el partido por el Torneo Clausura 2025

  2. Cuándo y cómo se jugará el inédito torneo al que accedió Bolivia, el rival menos pensado y cuántos se clasifican
    2

    Cuándo y cómo se jugará el repechaje mundialista al que accedió Bolivia y cuántos se clasifican

  3. Amistosos de la selección argentina: fechas y rivales de los próximos partidos
    3

    Amistosos de la selección argentina: fechas y rivales de los próximos partidos

  4. Argentina ya no lidera el ranking FIFA: qué selecciones la pasaron y por qué es positivo antes del Mundial
    4

    Argentina ya no es la mejor del mundo en el ranking FIFA: qué selecciones la superaron y por qué es positivo

Cargando banners ...