Impactante e histórica. La paliza que Independiente del Valle le propinó a Flamengo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito ya quedó grabada para siempre en los libros del fútbol sudamericano. Los goles de Moisés Caicedo, Ángelo Preciado, Gabriel Torres, Jhon Sánchez y Beder Caicedo fueron cinco dagas que hirieron profundamente al vigente campeón de la Copa Libertadores en una noche que terminó pulverizando sucesivos récords históricos.

Con el resultado, IDV no solo quedó como único líder del Grupo A con nueve unidades tras haber ganado sus tres partidos con 11 goles a favor y ninguno en contra, sino que también aumentó su imponente récord como local en la historia de la Copa: ganó 11 duelos y empató seis, con 33 goles a favor y 14 en contra. Números impactantes de un equipo que no deja de sorprender.

Pero no todo queda ahí. El 5-0 a Flamengo se trata de la peor derrota del equipo brasilero en su historia en la competencia: en ninguno de los 130 partidos que disputó había perdido por cinco goles. Además, nunca antes se había vencido a un vigente campeón por tanta diferencia en el marcador final y el conjunto ecuatoriano igualó la mayor victoria frente a un brasilero en la historia de la Libertadores. Sin ser equipos de Brasil, solamente América de Cali había podido triunfar por cinco goles contra un brasilero (5-0 a Athletico Paranaense en 2002).

Tras el encuentro, Domenec Torrent, entrenador del Mengão, fue muy crudo a la hora de catalogar la caída, pero también le bajó el tono a las preocupaciones de cara al futuro. "El partido ya pasó y tenemos que intentar ganar el próximo. Esto es una liguilla, no una serie a dos partidos. Si fuera de dos partidos, sería un auténtico desastre. Ahora es un desastre también, pero en una liguilla son tres puntos. Nos vamos a intentar recuperarnos para el próximo encuentro", destacó el DT.

Torrent definió como "un desastre" el resultado del partido frente a IDV Fuente: Reuters

"Todo el mundo sabe que jugar aquí no es fácil. No es una disculpa para los jugadores o para mí. Podemos jugar mejor y debemos hacerlo. Lo más difícil es volver a ganar y estar enfocados cuando un equipo gana tres o cuatro títulos. Yo no tengo quejas para los jugadores. Quieren ganar, dieron todo y corrieron mucho, están muy cansados. Pero cuando se pierde 5-0 no hay ninguna excusa o disculpas. Buscaremos ganar los próximos partidos", agregó el español.

Torrent llegó a Flamengo a fines de julio para reemplazar a Jorge Jesús, que dejó el equipo tras un año glorioso: entre junio de 2019 y julio de 2020, conquistó la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, el Brasileirao y la Supercopa de Brasil. Pero el inicio del DT español, que fue analista segundo entrenador de Pep Guardiola en Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, no fue el esperado: lleva cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. En el torneo local, el Fla está quinto con 17 unidades, a tres del líder Internacional.

La derrota es un desastre, pero son solo tres puntos y esto es una liguilla. Cuando se pierde 5-0 no hay ninguna excusa o disculpas. Buscaremos ganar los próximos partidos Domenec Torrent, DT de Flamengo

"No estoy de acuerdo con que fuimos apáticos. En el primer tiempo jugamos en el bloque medio y no tuvimos problemas en defender, pudimos contraatacar con tranquilidad. Ellos tenían más la pelota, pero el juego estaba controlado. Y el segundo tiempo fue todo distinto. Apostamos a presionar arriba y eso quizás fue un error. Sabíamos que cuando ellos tienen mucho espacio entre las líneas son un equipo muy rápido y juegan muy bien aquí en Ecuador. Los primeros tres tiros a portería fueron tres goles, eso tampoco es normal. Pero no es excusa. No jugamos bien. Debemos jugar mucho mejor, somos Flamengo", agregó el entrenador.

Finalmente, fue consultado acerca de una posible temprana salida de su cargo, y sentenció: "No lo sé. Yo tengo muy claro. Voy a trabajar duro. Con el entrenador siempre es lo mismo. Cuando se gana, todo el mundo está feliz. Y cuando se pierde, la derrota es muy dolorosa, y más si es un 5-0. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo no voy a decidir nada. Estoy enfocado en trabajar y los jugadores también. Ahora no es preciso hablar de eso conmigo".

