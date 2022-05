Independiente: por qué es el equipo grande menos confiable del fútbol argentino (y todo lo que se juega en Paraguay)

Frase uno. “Habrá que ver si los dirigentes están de acuerdo con lo que nosotros creemos para lograr una mejora, por ahora solo se piensa en los próximos dos partidos. No es momento de tomar decisiones apresuradas. Hay que planificar lo que viene, pero con tranquilidad: sabemos las dificultades que tenemos”.

Frase dos. “Estamos en un camino difícil, pero tenemos que ganar en Paraguay y cerrar ante nuestra gente con un triunfo contra Huracán. Estos puntos tal vez los necesitemos más adelante”.

Frase tres. “Hay que trabajar en lo futbolístico, en lo físico y en lo psicológico. Estamos en Independiente y nos tenemos que hacer responsables de esto”.

Eduardo Domínguez evalúa qué hacer después de junio. Si sigue o se va de Independiente, el grande entre grandes que peor juega y que menos puntos cosecha. Menos, aún, que San Lorenzo, sumido en una crisis profunda: el gigante de Avellaneda, con titulares o suplentes, figura como penúltimo en la Zona 2, con 13 puntos. Sólo marcó 14 goles en 13 partidos y es uno de los más vulnerados, sólo superado por Barracas Central (23) Godoy Cruz (21) y Central Córdoba, de Santiago del Estero (19).

En el campo internacional, le tocó, posiblemente, el grupo más accesible entre los equipos argentinos. Más allá de su destino, no cambia la ecuación: los refuerzos no están en sintonía, los jóvenes sufren el contexto, al plantel no le sobra jerarquía y el cuerpo técnico avanza y retrocede. Más allá de la crisis institucional y económica, una realidad: Independiente suele jugar mal. No es punzante, no es sólido. Se desvanece con el transcurrir de los minutos.

Este martes tiene una oportunidad de oro para fortalecerse. Se cita con General Caballero, en Paraguay, en un partido clave para su futuro en la Copa Sudamericana y también para el entrenador. El encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G se jugará a las 21.30 en el estadio Manuel Ferreira de Asunción, con el chileno Nicolás Gamboa como árbitro, y será televisado por ESPN.

El Rojo está segundo con 6 puntos, a tres de Ceará, al que recibirá en la última jornada. El equipo brasileño, que también tiene mejor diferencia de gol, en caso de un eventual empate de puntos (+5 contra +3), jugará a la misma hora, como local, ante La Guaira, el rival más débil del grupo.

El conjunto paraguayo ahora es dirigido por el argentino Luciano Theiler (primo lejano de Jorge, el ayudante de Gerardo Martino), que perdió los dos partidos que dirigió: 2-0 en su debut contra Ceará como local y 1-0 ante Libertad, como visitante, por el torneo paraguayo.

Lógicamente, la crisis institucional repercute en lo futbolístico. En el análisis riguroso, no solo están sobre la mesa las decisiones de los dirigentes, cuestionados desde largos meses. También, la figura del Rolfi Montenegro, el asesor deportivo que decidió la salida de Julio César Falcioni, el arribo de Eduardo Domínguez y fue protagonista de un mercado de pases escuálido, demasiado lejano a la historia grande del club.

Para llegar a mitad de año con cierto aire será fundamental la posibilidad de clasificarse a la próxima etapa de la Copa Sudamericana (solo se clasifica el primero de cada zona), que conquistó en 2010 y 2017, con Antonio Mohamed y Ariel Holan, como conductores.

Luego de presentar un equipo alternativo en la agónica derrota por 1 a 0 ante Lanús, Domínguez dispone de lo mejor que tiene; eso sí, a última hora, sufrió la baja inesperada de Leandro Benegas, el goleador del equipo con cuatro tantos. El mendocino nacionalizado chileno padece un síndrome vertiginoso y por recomendación del cuerpo médico se quedó en Buenos Aires.