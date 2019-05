Ariel Holan ya piensa en el próximo semestre, luego de una floja primera parte de año Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Rodolfo Chisleanschi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 00:01

Esta noche y sin hacer demasiado ruido, Independiente comenzará a bajar el telón de un semestre que no le dejará buenos recuerdos. En Rionegro, ciudad colombiana que está en el Departamento de Antioquía, el Rey de Copas se enfrentará a las 21.30 al local, Águilas Doradas , por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana , y aunque este trofeo se transformó en el más importante hasta final de año, el choque parece ser una escala a destiempo en medio de un viaje plagado de incertidumbres.

El conjunto local es, en los papeles, un rival menor que no debería complicarle la serie a los dirigidos por Ariel Holan . Modesto y con poca historia en su espalda, acaba de finalizar en el penúltimo puesto del torneo Apertura de su país, no tiene en sus filas ninguna figura con brillo propio, ha cambiado tres veces de técnico desde principios de 2019 y ni siquiera puede apelar a la altitud como un aliado fiable. Los 2.100 metros sobre el nivel del mar del estadio Alberto Grisales no suelen ser suficientes como para alterar el normal rendimiento de los equipos que llegan desde el llano.

Así las cosas, los adversarios más peligrosos para Independiente se esconden en su propio vestuario, con la desconcentración ocupando el tope del podio. La minicumbre celebrada el pasado viernes entre las máximas autoridades del club -Pablo Moyano, Héctor Maldonado y Ariel Holan (solo estuvo ausente el presidente Hugo Moyano)- dejó varias conclusiones de cara al futuro después del receso invernal. Una es la prácticamente asegurada continuidad del técnico al frente del fútbol del club; otra, es la transformación que habrá en el plantel. "La reunión con la dirigencia fue muy positiva. Y hay que saber marcar etapas. Crecimos en el ámbito internacional, y ahora vamos a hacer foco en el torneo local, que hace rato que Independiente no es protagonista", aseguró el DT.

La última corrida cambiaria dejó malherida a la tesorería del Rojo. Los contratos firmados en dólares, aun con un tope de cotización, se hacen cada vez más difíciles de sostener y, por otro lado, toda oferta que llegue desde el exterior por un futbolista superará económicamente a lo que pueda pagar la entidad de Avellaneda.

La lista de los que pueden irse casi no tiene límites. Ezequiel Cerutti ya sabe que no continuará. Se habla de que el Galatasaray turco pretende al capitán Martín Campaña; que Gaby Milito quiere recuperar a Juan Sánchez Miño para Estudiantes; que habrá sondeos por los centrales Franco y Figal; que Gastón Silva volverá a Europa; que Martín Benítez desea cambiar de aire, y que incluso se buscaría el modo de desprenderse de jugadores caros y poco rentables como el chileno Francisco Silva, el ecuatoriano Fernando Gaibor o Silvio Romero.

Así, y en la medida que las ofertas resulten convenientes, el cambio podría ser profundo. Hoy por hoy, la nómina de los candidatos a seguir es muy estrecha: Cecilio Domínguez, Pablo Pérez, Nicolás Domingo (acaba de renovar), tal vez Pablo Hernández, quizás se renueve el préstamo de Guillermo Burdisso... El resto, en el aire.

La llegada de refuerzos para rellenar los huecos que queden vacíos dependerá, por supuesto, del movimiento en el mercado. Mientras tanto, la idea es mirar hacia el predio de Villa Domínico.

Si los Moyano nunca dudaron de Holan, al margen de los resultados, es porque confían en que su tarea al frente del fútbol del club dé resultados más temprano que tarde. Potenciar a los chicos de las inferiores es una de las piedras angulares del proyecto.

La recuperación de Gonzalo Rehak y lo que promete el uruguayo Renzo Bacchia aseguran la transición si se va Campaña. Jugadores como Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Diego Mercado o Mauro Molina, que llevan tiempo entrenándose con los grandes y ya se han mostrado en Primera, tendrán más chances de ganar protagonismo. Por supuesto, también Alan Velasco. Reciente campeón sudamericano Sub17, la mayor promesa de la cantera integra la delegación que viajó a Colombia.

La actualidad de Independiente recorre esos vericuetos, algo lejanos del calor del juego. De hecho, la falta de ritmo es otro de los obstáculos: el equipo lleva tres semanas inactivo, desde la revancha ante Binacional en Arequipa. Son esas cuestiones las que pueden convertir el choque ante las Águilas Doradas de Rionegro en incómodo y hasta riesgoso. En la psicología de Holan y de sus jugadores descansa la posibilidad de empezar a darle un final sonriente a un semestre vivido con el sabor del desencanto.