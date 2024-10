Independiente: Julio Vaccari sorprendió al hablar del escándalo de la fiesta en el yate que terminó con jugadores sancionados

Un clima extraño, con determinaciones importantes, pero que volvió a agitar las aguas en Independiente. El resultado deportivo tampoco ayudó a maquillar la previa del duelo con Godoy Cruz. Apenas un empate 1-1 resultó insuficiente para apagar el escándalo que se desató tras la participación de Diego Tarzia y Marcos Pellegrino en una fiesta de cumpleaños en un yate, lo que generó que no fueran convocados para el partido ante el conjunto mendocino por actos de indisciplina. Pero también asombraron las palabras del entrenador Julio Vaccari cuando fue consultado por esta incómoda situación, tras la igualdad con los mendocinos.

“Primero, no soy quien para reflexionar sobre nada. El punto de lo que se habló en las últimas horas, la verdad te voy a ser sincero… lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos me llegaron. Primero, que los futbolistas son totalmente libres. No lo comparto y no me gustan, aunque aconsejo”, dijo el entrenador de Independiente.

Vaccari, con su estilo, se tomó su tiempo para hablar sobre el episodio que convulsionó la semana en los Rojos: “Muchas redes sociales, muchas fotos, videos. Tienen que ser más vivos. Pero te vuelvo a repetir, en mi día libre a mí no me mueven de mi casa. Así que tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que quieran en su día libre, siempre y cuando rindan en los entrenamientos y en la cancha”.

"LO SUCEDIDO EL DÍA SÁBADO YO LO SABÍA DESDE EL PRIMER DÍA QUE SUCEDIÓ... NO LO COMPARTO, NO ME GUSTA" Julio Vaccari se refirió a las imágenes viralizadas de algunos jugadores de Independiente.





El entrenador analizó lo sucedido, pero no dio detalles de sobre las situaciones de Tarzia y Pellegrino, que se desconoce cuándo volverán a jugar en Independiente. Y no es un detalle menor, porque Kevin Lomónaco y Felipe Loyola también participaron de esa celebración, pero sin embargo, sí formaron parte de la alineación titular en Avellaneda: “No hay nada que objetar en los futbolistas. Sí que corregirlos. Sí decirles que no es el camino para su profesión, lo que les va a traer buenos resultados… Con Diego (Tarzia) y Marcos (Pellegrino) es una situación diferente. Algo que sucedió que pone en juego la salud institucional, y cuando eso sucede, algo se rompe y hay que tomar decisiones”.

Y continuó: “Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas y que me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego, en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”, cerró.

Ante semejante revuelo, tanto Tarzia como Pellegrino tomaron la determinación de expresarse en las redes sociales y pidieron disculpas públicas luego de ser sancionados. “Quiero pedirles disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico y especialmente a los hinchas, por haber tenido conductas que incumplieron las normas de convivencia internas de una institución tan grande como Independiente. Sin dudas, aprenderé de esto para mejorar”, afirmó Pellegrino.

"LA DECISIÓN DE PELLEGRINO Y DE TARZIA ES PURA Y EXCLUSIVAMENTE MÍA". Vaccari se cruzó con un periodista y le puso punto final a las especulaciones sobre la no convocatoria de dos jugadores del Rojo...





Y Tarzia, que mantuvo un discurso similar, posteó: “Les escribo a los hinchas del Rojo para pedirles disculpas por lo acontecido en los últimos días. Esos errores sirven para seguir aprendiendo a ser profesionales. Estaré alentando a mis compañeros en un partido importantísimo para cumplir nuestros objetivos”.

El escándalo en Independiente

Lo que provocó esta incómoda situación en Independiente se viralizó y provocó la reacción inmediata de los hinchas y los dirigentes del conjunto de Avellaneda. El sábado ultimo, un día después del triunfo con Lanús en el Sur, apareció un video en el que se los ve a algunos futbolistas de los Rojos en una fiesta de cumpleaños en un yate junto a una exparticipante de Gran Hermano, conocida por ser fanática del conjunto de Avellaneda, Florencia Regidor.

EXPLOTA TODO



No se coman el verso de que fue solo Pellegrino, Tarzia y Toloza.



En el barco también estaban Loyola, Luna, Lomonaco, M. Puch entre otros tantos.

Sin embargo, más allá de que el domingo tenían la jornada libre, esto no cayó bien en Independiente y por eso se tomó la decisión que no tiene fecha final para Tarzia y Pellegrino, ya que el entrenador no especificó cuándo volverán a vestir la camiseta del club.

