Murió Dante Mírcoli, la leyenda de Independiente que será recordado por sus goles en la Libertadores de 1972 y una patada a Johan Cruyff

Es una jornada muy triste para para Independiente. Dante Mírcoli, una de las leyendas que hizo grande a la institución, murió este miércoles a la madrugada en la terapia Intensiva de la Fundación Favaloro. El exgoleador, que jugó entre 1965 y 1972 en el club que marcó su trayectoria, tenía 77 años. Sus restos serán velados desde las 14 hasta las 17.30, en el Gimnasio Bottaro de la sede de Avenida Mitre.

El Tano, como era conocido, vistió la camiseta de Independiente entre 1965 y 1972, coronando su carrera con la inolvidable Copa Libertadores de 1972. Su desembarco desde Roma lo llevó a Pergamino cuando era muy chico y a los 14 años llegó a Buenos Aires para sumarse a Independiente, que lo compró en 50 mil dólares al club Provincial de aquella ciudad. Vivió en la pensión del estadio, debajo de una de las tribunas. Y de la sexta división saltó a la tercera para luego subir a la primera y debutar a los 18 años.

Nos toca despedir con tristeza, pero por sobre todo, con mucho cariño, a Dante Mírcoli.



Italiano, cuatro veces campeón con #Independiente y unido de por vida al Rey de Copas.



Un gran saludo a sus afectos en este día. Hasta siempre, Tano. Que en paz descanses.

Tuvo su debut en 1965 en el empate 0 a 0 ante Estudiantes de La Plata, cuando reemplazó a Ricardo “Chivo” Pavoni. Mírcoli fue campeón en cuatro oportunidades en Independiente: en el Nacional de 1967, los Metropolitanos de 1970 y 1971 y la Copa Libertadores de América de 1972, el certamen del que fue goleador junto a José Omar Pastoriza, con 4 goles cada uno.

Luego de su paso como futbolista, trabajó en Independiente en el área de captación y coordinación de las juveniles. En el último tiempo seguía ligado al club y era un personaje habitual que caminaba las canchas de Villa Dominico junto a otras glorias como el Chivo Pavoni, el Japonés Pérez y Pancho Sá. Su última aparición pública fue semanas atrás, cuando participó del Tercer Encuentro Nacional de Peñas en Pergamino junto a Miguel Ángel Giachello y el Turco Abdala.

Una jugada inmortal

El Tano fue protagonista de una de las jugadas clave en la final de la Copa Intercontinental 1972 disputada en la Doble Visera, ante el Ajax de Johan Cruyff, cuando justamente, tras una acción de la estrella del equipo neerlandés, Mírcoli le cometió una dura infracción que obligó a Cruyff a abandonar el campo de juego por un esguince. Esa noche empataron 1-1 (Cruyff anotó para los visitantes) y en la revancha, Ajax se impuso por 3-0 y se consagró.

“Dentro de poco me van a meter preso. Para mí fue una jugada normal. Siempre me lo recuerdan. Lo que le digo a la gente es que si solo me recuerdan por una patada y jugué 10 o 12 años en la época más gloriosa de Independiente, algo habré hecho mal. Yo jugaba de esa manera, así sentía el fútbol”, contó hace unos años para LM Neuquén.

Y agregó: “De eso no te acordás nada cuando jugás. El tiempo te va dando otras cosas. ¿Si volvería a hacerlo? Seguro, no fue nada de otro mundo, para mí una jugada normal pero se hizo ruido porque era él. Más en ese tiempo que, irse de la cancha era algo que no era normal. Me dieron tantas patadas a mí y nunca protesté. No estoy peleado con nadie, ni enojado. El fútbol es para los hombres y el que no se la banca que no juegue”.

