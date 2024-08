Sebastián Beccacece recordó con duras palabras su paso por Independiente: “Me mintieron en todo”

Escuchar

Sebastián Beccacece está expectante, como todo hombre que encara un nuevo desafío en su vida. El rubio entrenador acaba de asumir al frente de la selección de Ecuador con el convencimiento de que tiene material para conducir a la Tri al Mundial 2026. Será su primera experiencia como técnico principal en un equipo nacional, luego de la misión que tuvo como ayudante de Jorge Sampaoli en la selección argentina, en aquella fallida misión que naufragó en Rusia 2018. Los primeros compromisos de Beccacece con Ecuador serán en la doble fecha FIFA de septiembre, con los encuentros de eliminatorias frente a Brasil y Perú. En un alto de la planificación de esos partidos, habló con el periodista Juan Pablo Varsky sobre este desafío, pero también sobre temas que en el pasado generaron controversias: su relación con Jorge Sampaoli y su breve y cuestionado paso como entrenador de Independiente.

El 7 de junio de 2019, Hugo Moyano hacía oficial la contratación de Beccacece en el Rojo. Una llegada que alimentaba grandes esperanzas en Avellaneda, luego de la salida dolorosa de Ariel Holan. Beccacece era un poco el hombre de moda en el fútbol argentino, gracias a la excelente campaña realizada con Defensa y Justicia, subcampeón de la Liga Profesional. Sin embargo, todo terminó mal. En octubre, después de 16 partidos, dejó su cargo. “Lo de Independiente fue un paso muy fugaz. Rápidamente, sin tomarme el tiempo, agarro la primera opción, que era Independiente. Hago un análisis de los jugadores, pero no me empapo más de otras cosas que son tan importantes: la institución, la idiosincrasia, el momento, cómo venían y qué había pasado en el medio. Ese fue mi gran error”, explica Beccacece en el show de streaming Clank.

“Cuando vi la adversidad no sentí el deseo de seguir. Sentía que haga lo que haga, no iba a generar una empatía. Me sentí con soledad. Todo el tiempo sentía que no había credibilidad. Me mentían todo el tiempo, tardaban 50 días para traer un jugador. Yo me presenté y dije en conferencia los jugadores con los que ya habíamos hablado: Alexis Mac Allister, Emmanuel Gigliotti y Nico González. Lo dije en conferencia porque percibí cómo venía todo. Es inédito que un entrenador se presente y diga eso. Me anticipé para después no quedar pegado”, explicó, y fue más allá: “Me engañaban. Tardaban 50 días para traer un jugador y daban vueltas. Eso a mí me generó un desgaste tremendo. Uno va perdiendo energía y lucidez. Con el grupo me llevé increíble: Campaña, Bustos, Nico Figal, Benítez. Hicimos mucha conexión con los chicos”.

“Yo que soy muy de vínculo con los futbolistas, siento que todo el tiempo estoy conectado con la gente con la que trabajo. Cuando uno toma alguna decisión que puede llegar a quebrar el grupo, se rompe algo. Me pasó en Independiente con Pablo Pérez, con quien tuve una relación bárbara y la sigo teniendo [se refiere a una sanción que el DT le impuso al futbolista por un acto de indisciplina en el entretiempo de un partido]. Todos estaban de acuerdo, él y los compañeros. Pero en el medio, no sé por qué -algo que fue más del club que nuestro- se filtra una información falsa, como que nosotros habíamos filtrado a la prensa determinada decisión que habíamos tomado. Y hubo una reunión en el vestuario y los jugadores me lo hicieron saber. Entonces le di la mano a cada uno y dije ‘hasta acá llegamos’. Si dudaban de la palabra de uno... Pero pudimos retomar la relación”.

La contracara fue su paso por Racing. Beccacece cruzó rápidamente de vereda, ya que la Academia lo contrató dos meses después de su salida del clásico rival. Allí estuvo un año, en el que tuvo una sensación totalmente opuesta y disfrutó de varias alegrías, entre ellas el recordado triunfo frente a Independiente en el Cilindro, la noche en la que su equipo quedó con dos jugadores menos por expulsiones. “Cuando quedamos con 9 es toda de los jugadores, de la gente y de Dios Fue un primer tiempo soñado. Faltaba el gol nomás. Diego (Milito) me decía ‘toca una vez en la historia esto y te tocó a vos. Disfrutalo’”.

También se refirió a su vínculo con Jorge Sampaoli: “Tuve con Jorge 13 años de hermandad, de disfrute y de cariño. Es alguien completamente diferente a esta imagen que se instaló. Es un Jorge más divertido, alegre, creativo, espontáneo. Él es el padrino de Agus, mi hija más grande. Compartimos vacaciones y 13 años de vida”. Con Sampaoli, además, impulsó a la selección de Chile que conquistó la Copa América 2015 tras vencer por penales a la selección argentina. De aquella noche, Beccacece recuerda por qué celebró pese a haber vencido a su país: “Yo soy enfermo de Newell’s y cada vez que jugué contra ellos les quise ganar. Es antipopular decirlo, pero es el compromiso con tu profesión y los jugadores. Jorge (Sampaoli) no fue a festejar y lo declaró. Yo fui a la Casa de la Moneda con los jugadores y por respeto a los futbolistas. Esto va más allá del amor por tu país que va más allá de un partido de fútbol. Tu país es el barrio, tus amigos y tus viejos. Yo hasta tengo tatuado el escudo de Argentina atrás”.

Y sobre su paso como colaborador en la selección argentina, aprovechó para aclarar algo que circula desde hace años: que Messi se molestó con él porque intentó corregirle algo futbolístico. “Jamás le corregí algo a Leo. Eso es un gran mito y aprovecho para expresarlo. Fue un gran chiste porque todavía me río. ¿Cómo voy a corregir a Leo? Siempre le decía a Tripicchio [futbolista al que dirigió en Defensa y Justicia]: ‘¿No te corregí a vos y voy a corregir a Leo?’. Uno aprende de esos lugares porque cada uno tiene su interés en esos espacios. Aprendí mucho a observar y sobrellevar muchas injusticias. Esa es una. Es increíble cómo una mentira contada mil veces se transforma en verdad. Es increíble la fuerza que tiene algo surrealista. ¿Cómo un entrenador que no jugó al fútbol profesional va a corregir a Leo Messi?”.

La entrevista completa

