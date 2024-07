Inglaterra vs. Países Bajos, por las semifinales de la Eurocopa 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

Las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024 terminarán el próximo miércoles con el choque entre Inglaterra y Países Bajos en el Signal Iduna Park de Dortmund. El encuentro está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el alemán Felix Zwayer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado inglés con una cuota máxima de 2.80 contra 3.37 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los neerlandeses. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 2.95. El ganador avanzará a la definición del 14 de julio en el estadio Olímpico de Berlín y enfrentará a quien se imponga de España vs. Francia, que jugarán este martes en Múnich.

El duelo tendrá frente a frente a dos equipos que, por los nombres que tienen, no mostraron su mejor versión en el campeonato. Aun así, accedieron con dificultad entre los mejores cuatro y quieren dar un paso más para conquistar Europa. Inglaterra, que está invicta con dos victorias y tres paradas, eliminó en cuartos de final a Suiza por penales tras igualar 1 a 1 con tantos de Breel Embolo y Bukayo Saka. Antes, lideró el grupo C con cinco puntos gracias a una alegría vs. Serbia 1 a 0 más igualdades con Dinamarca 1 a 1 y Eslovenia 0 a 0. En octavos eliminó a Eslovaquia 2 a 1.

Países Bajos, por su parte, sacó en la ronda anterior a Turquía 2 a 1. Empezó perdiendo por la anotación de Samet Akaydin y lo revirtió de la mano de Stefan de Vrij y Mert Müldür. El combinado dirigido por Ronald Koeman atravesó la primera etapa como el mejor tercero con cuatro unidades en la zona D, donde superó a Polonia 2 a 1, igualó con Francia 0 a 0 y perdió ante Austria 3 a 2. En octavos tuvo su mejor producción y lo sufrió Rumania 3 a 0.

Posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Ezri Konsa Ngoyo; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Kieran Trippier; Phil Foden, Harry Kane y Jude Bellingham. DT: Gareth Southgate.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Steven Bergwijn, Xavi Simons, Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue en 2019 por una de las semifinales de la UEFA Nations League y ganó Países Bajos 3 a 1.

