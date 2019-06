Neymar, a la salida de la comisaría de Río de Janeiro donde declaró; ante la prensa hizo un breve agradecimiento a todos quienes lo respaldan y le hacen llegar afecto en el delicado momento por el que pasa. Crédito: Leo Correa / AP

RÍO DE JANEIRO.- Como una telenovela en vivo, que se transmite durante las 24 horas, el escándalo por la denuncia de violación contra el futbolista Neymar suma elementos de drama a cada minuto, con videos filtrados, nuevas acusaciones, cambios de abogados y una sorpresiva aparición del jugador, mientras los brasileños aguardan con ansiedad las declaraciones que debe dar hoy a la Justicia la presunta víctima.

Las desventuras del astro de la selección brasileña se manifestaron también anteanoche en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, donde Neymar sufrió una rotura de ligamentos que ya lo dejará fuera de la Copa América. Casi en paralelo, la modelo de 26 años que lo denunció por los hechos ocurridos en un hotel de París el 15 de mayo quebró el silencio. Hasta ahora su nombre se había mantenido bajo secreto de sumario, pero prefirió dar una entrevista al canal SBT, donde se presentó como Najila Trindade Mendes de Souza.

"Fui víctima de violación. Agresión junto con violación", afirmó la joven a la que Neymar conoció a través de Instagram, le pagó pasajes y el alojamiento para que fuera a encontrarse con él en la capital francesa el mes pasado.

Según contó la mujer, después de intercambiar caricias y besos en el hotel, iban a mantener relaciones sexuales cuando ella le pidió que utilizara un preservativo. El jugador, que habría estado ebrio, se habría irritado y vuelto agresivo.

"Yo le pedí colocarse un preservativo; él no dijo nada. Me dio vuelta, le pedí que se detuviera, pero él continuó golpeando mi cola violentamente", relató Mendes de Souza, quien reconoció que pese la presunta mala experiencia, al día siguiente volvió a citar al futbolista en el hotel para un nuevo encuentro, que pretendía grabar con su celular.

"Primero tuve que asimilar todo. Todo el acontecimiento. Cuando él salió del cuarto, comencé a entender todo lo que había sucedido. Y como él fue estúpido, malo, me violó, me violentó, quise hacer justicia. No creo que solo porque yo quería estar, él tenía derecho a hacer eso conmigo. No conseguí reaccionar debido a los traumas. Yo sabía que si no hubiera hablado con él normalmente no podría probar lo que él hizo conmigo", dijo.

El video del segundo encuentro, el 16 de mayo, fue revelado por la cadena televisiva Record, y casi instantáneamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes, tomadas desde el celular ubicado en el baño de la habitación, se ve parte de la cama y se escucha, con música romántica de fondo, cuando Mendes de Souza recibió a Neymar con besos. Luego, ambos se trasladaron hacia la cama vestidos; él se recostó, ella se sentó encima de él, y quedaron parcialmente visibles a la cámara.

Neymar, ayudado para caminar, declaró en Río de Janeiro; "¡inocente!", gritó la gente que lo saludó en la puerta de la comisaría Fuente: Reuters - Crédito: Lucas Landau

La mujer empezó entonces a dar cachetadas al jugador. "Te gusta pegar, ¿no?", le preguntó. "No, no, no.así no. Disculpa", reaccionó él y ambos comenzaron a levantarse de la cama. Entonces, Mendes de Souza lo increpó: "Pero yo voy a golpearte porque vos me agrediste ayer y me dejaste sola", le gritó a la vez que volvió a golpear al futbolista y tomó un objeto de una mesa cercana para arrojárselo mientras Neymar intentaba contenerla. Luego salieron del encuadre de la cámara y hubo más gritos antes del final del video mostrado. Las imágenes que se hicieron públicas duran poco más de un minuto, pero según la mujer el video total es de siete minutos y será presentado a la policía.

Mendes de Souza debía presentarse a declarar ayer ante la 6ª Comisaría de Defensa de la Mujer, en San Pablo, donde había radicado la denuncia el viernes último. Sin embargo, la audiencia se postergó hasta hoy por varios problemas.

Primero, la abogada que representaba a la supuesta víctima, Yasmin Pastore Abdalla, alegó que Mendes de Souza había recibido amenazas, que alguien había entrado a su departamento anteanoche y había revuelto todo, por lo que su clienta estaba muy asustada. Su versión fue contestada por vecinos de Mendes de Souza que desecharon cualquier ingreso ilegal a la vivienda; de acuerdo a las cámaras de seguridad, la empleada doméstica habría dejado abierta la puerta pero nadie tocó nada dentro del departamento.

Más tarde, se informó que Pastore Abdalla ya no representaría más a Mendes de Souza y que su nuevo abogado sería Danilo Garcia de Andrade. Se trata del tercer letrado que toma el caso desde que estalló el fin de semana último; antes, el abogado José Edgar Bueno se desentendió de la causa porque, según él, Mendes de Souza cambió sus acusaciones originales de agresión a violación.

Desde el entorno de Neymar ya habían rechazado la denuncia de la joven como un intento de extorsión al jugador. Su padre, Neymar da Silva Santos, había revelado la existencia de un video grabado en el segundo encuentro. Según él, su hijo descubrió que estaba siendo filmado y que era una trampa para comprometerlo con una reacción violenta a las cachetadas y manotazos de ella.

"Las imágenes hablan por sí solas. Ella provoca una agresión para que él le responda", señaló.

El futbolista, por su parte, se presentó sorpresivamente anoche a declarar en la Comisaría de Represión de Crímenes Informáticos de Río de Janeiro por la divulgación de los mensajes e imágenes íntimas que Mendes de Souza le había mandado antes de juntarse en París. Por el Código Penal brasileño, es crimen publicar imágenes de desnudos sin consentimiento de la persona, aunque Neymar se cuidó de cubrir el rostro de ella y sus partes íntimas. No habló con la prensa y se limitó a agradecer los saludos de la gente reunida frente a la comisaría, que le gritaba "¡Inocente!".

En silla de ruedas llegó Neymar a la dependencia policial para declarar. Crédito: Leo Correa / AP

El escándalo ha generado toda la atención de la opinión pública, que mayoritariamente cree la versión del jugador. "Está cada vez más claro que esa chica solo quería sacarle dinero", comentó a LA NACION la comerciante carioca Thaís Lisboa, mientras discutía sobre el tema con un kioskero del barrio de Laranjeiras.

Hasta el presidente Jair Bolsonaro dio todo su apoyo público a Neymar antes de partir de visita a Buenos Aires. En sus redes sociales, el mandatario publicó una foto junto al futbolista lesionado tras el partido en Brasilia. "Confío en él, es un muchacho que está pasando un momento difícil", escribió.

De todos modos, las empresas asociadas a la imagen de Neymar observan cómo se desarrolla el escándalo y prefieren ser cautelosas. Patrocinadora de la selección brasileña, MasterCard suspendió una publicidad que tenía a Neymar como protagonista, "hasta que el asunto sea resuelto".