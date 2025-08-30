LA NACION

Instituto e Independiente empataron 0-0 en el Torneo Clausura

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Instituto-Independiente
Instituto-Independiente

Instituto e Independiente empataron 0-0 en el estadio Monumental Presidente Perón este viernes 29 de agosto, en un partido de la jornada 7 del Torneo Clausura.

En la próxima fecha, Independiente se medirá con Banfield, mientras que Instituto tendrá como rival a Argentinos Juniors.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    1

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

  2. Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección
    2

    Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección

  3. Como en la Libertadores, River avanzó en los penales en la Copa Argentina: lo espera Racing en cuartos
    3

    River derrotó a Unión en los penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina

  4. Partidazos en primera fase: Real Madrid-Manchester City, Inter-Liverpool, Barcelona-PSGy más
    4

    El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase

Cargando banners ...