Instituto juega a otra velocidad. Es cierto que ya lo había exhibido en el camino de la etapa regular del torneo Clausura, por algo fue el mejor de la zona A con comodidad. Sin embargo, a veces, los nervios y la presión de tener que repetirlo en un contexto muy diferente como unos octavos de final, pueden ser traicioneros. No fue el caso. La Gloria ratificó sus formas ante Huracán, el octavo de la zona B, el otro extremo, y le ganó 2-1. Aunque la fiesta incluyó una doble pesadilla que celebró River, rival en cuartos: dos pilares del ataque debieron ser reemplazados por lesión y otro fue expulsado. Ante el Millonario no podrían jugar Alex Luna y Jeremías Lázaro (ambos se fueron por lesión en el primer tiempo) y Giuliano Cerato vio la tarjeta roja, sacada por Darío Herrera.

Vaya si les ha pasado a muchos de los que fueron los mejores en la primera instancia del torneo, en las ediciones anteriores, de recibir golpes en su propia casa ante rivales que estaban muy por debajo de sus posiciones. De hecho, desde el Apertura 2025, ninguno de los primeros puestos logró siquiera jugar una final. Ese desafío, seguramente, será el que tienen en mente su entrenador Diego Flores y sus voraces jugadores.

Facundo Suárez participó del primer gol y convirtió el segundo, el que valió una clasificación. Instituto Atlético Central Córdoba

Incluso, la presión iba más allá de las 16 fechas previas: el conjunto cordobés no pierde como local desde el 18 de abril pasado (lo venció Estudiantes por el Apertura), ya sea en Alta Córdoba o, como esta noche, en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, pisó muy convencido de la tarea que debía cumplir. Antes del minuto ya estaba en ventaja por el gol de Álex Luna.

Una búsqueda aérea encontró la peinada del centrodelantero Facundo Suárez que comprometió la defensa del lateral izquierdo César Ibáñez, que la cabeceó incómodo para justificar el cierre, pero no hizo más que dejarle la definición al veloz extremo surgido en Independiente. Estar en desventaja ante Instituto, durante el Clausura, fue prácticamente que la historia quede sentenciada. Y si eso ocurre a los pocos segundos de comenzar el encuentro, pero aún.

Desconsuelo total de Lázaro en el banco de suplentes luego de pedir el cambio por una lesión durante el partido entre Instituto y Huracán.



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Aunque el Globo intentaba llevar algún susto al área local, enseguida los espacios defensivos quedaban a merced de la verticalidad de los veloces jugadores anfitriones. Incluso, cuando la jugada parecía ajustada, esa verticalidad cambiaba la ecuación. Eso pasó sobre el minuto 20.

El extremo derecho Jeremías Lázaro hizo una corrida sobre su costado y el central Máximo Palazzo jamás pudo emparejarlo. Entonces, su centro bajo fue conectado fácilmente por Suárez, que cruzó la definición y parecía empezar a orientar la clasificación.

DE NO CREER, GLORIA: Alex Luna sintió una molestia muscular y pidió el cambio en el primer tiempo del partido entre Instituto y Huracán. Lázaro ya se retiró previamente también por lesión.



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Los planes empezaron a alterarse. Primero, cuando el propio Lázaro pidió la modificación seis minutos después de esa gran maniobra individual y asistencia. Desconsolaldo, se sentó en el banco de suplentes para dejarle el lugar al colombiano Jhon Córdoba. Y a los 37, lo que era triunfo empezó a tener semblantes de derrota: en un esfuerzo, Alex Luna sintió una molestia que lo tendió en un césped que golpeó repetidas veces antes de dejar el campo (lo suplantó Jonás Acevedo). Todo indicaría que son lesiones musculares, aunque habrá que aguardar por los informes médicos.

El ritmo de Instituto, en efecto, empezó a bajar. Y el complemento prometía algo más que la facilidad del 2-0: la Gloria quedó contra las cuerdas por la única ventana de cambios que le quedó. Esas situaciones hicieron que los dirigidos por Diego Martínez se agrandaran y empezaran a ser más peligrosos que aquellas insinuaciones de la primera mitad.

Lo mejor del partido

A los 20, descontó Huracán y le agregó suspenso a la definición. Un tiro de esquina no pudo ser rechazado y la pelota quedó limpia para el testazo de Jordy Caicedo. Y si la noche ya era preocupante para la Gloria, por resultado y bajas, oscureció más por la expulsión por doble amarilla de Giuliano Cerato, el carrilero derecho que también es una fija.

Pero el equipo de Diego Flores se fue festejando del estadio Kempes. Mañana empezará a preparar el cruce con River. El equipo pierde soldados, pero la historia continúa.