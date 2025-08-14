LA NACION

Instituto - Union, del Torneo Clausura

Juegan este viernes, desde las 19:00; formaciones, cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber

Instituto-Union
Instituto-Union

Instituto y Union se miden este viernes a las 19:00 en el estadio Monumental Presidente Perón, en un partido de la fecha 5 del Torneo Clausura.

En el torneo, Instituto viene de empatar ante Platense por 1-1 mientras que Union viene de perder ante Argentinos Juniors por 1-0.

Ambos equipos suman 5 puntos en la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

