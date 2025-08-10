LA NACION

Instituto y Platense empataron 1-1 en el Torneo Clausura

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Instituto-Platense
Instituto-Platense

Instituto y Platense empataron 1-1 en el estadio Mario Alberto Kempes este domingo 10 de agosto, en un partido de la jornada 4 del Torneo Clausura. Para Instituto el gol fue marcado por Damián Puebla (a los 18 minutos). Para Platense el gol fue marcado por Ronaldo Martínez (a los 95 minutos).

En la próxima fecha, Instituto se medirá con Unión Santa Fe, mientras que Platense tendrá como rival a San Lorenzo.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Manchester presentó al tridente ofensivo que costó una fortuna para dejar atrás la peor campaña en 51 años
    1

    Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League

  2. Cómo cambió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos
    2

    Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos

  3. Independiente fue mejor que River, pero Armani y dos offsides milimétricos le negaron el triunfo
    3

    Independiente estuvo más cerca del triunfo ante un River gris, solo sostenido por Armani

  4. La suspensión de la conferencia de Russo, el mensaje de Paredes y las fuertes quejas en Racing
    4

    Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje

Cargando banners ...