Miguel Russo, conforme con el triunfo de Boca en Brasil Crédito: Diego Vara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 16:30

Miguel Russo destacó el gran triunfo de Boca por 1-0 en Porto Alegre frente a Inter, aunque dejó en claro que la serie no está cerrada, se lamentó por no haber ganado por un margen mayor y advirtió que no pueden relajarse si quieren avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la definición la semana próxima en la Bombonera.

"En Argentina jugamos muy poco comparado con el resto. En ese sentido estoy satisfecho. Nos llevamos un triunfo en 90 minutos y nos falta sentenciarlo en los otros 90. Podríamos habernos llevado algún gol más, pero la idea es jugar de local y visitante de la misma manera", resumió el entrenador xeneize, al tiempo que valoró la actuación del equipo: "El balance en la mitad del campo fue bueno. Tuvimos oportunidades para convertir y hay que trabajar eso. Ellos al final se vinieron y nos desordenaron y tenemos que trabajarlo."

Al ser consultado sobre si los que salieron a jugar anoche en el Beira Río conformaban la mejor formación posible, Russo dejó en claro: "No puedo afirmar que este sea mi 11 ideal. Hoy representaba que era lo mejor que teníamos para este partido. Es una cancha difícil. Estoy muy contento por el rendimiento general de Boca. Hicimos un desgaste importante. Al final el rival con la desesperación tuvo alguna situación, pero Boca podría haberlo definido mucho antes."

El técnico rosarino fue escueto al hablar de Gonzalo Maroni, a quien desafectó del partido ante Newell's del pasado domingo por un posteo inadecuado en las redes sociales en medio del funeral de Diego Maradona. "Con Maroni estuvimos hablando mucho... Y nada más."

Sobre el regreso a la actividad de Eduardo Salvio, Russo analizó: "A Toto lo vi bien, cumplió los tiempos previstos. Aguantó la cancha y el cambio fue por precaución. En una cancha pesada estuvo muy bien". Y también valoró el trabajo de Villa: "Está en un buen nivel, viene progresando y creciendo. Está bien y buscamos lo mejor."

Conforme a los criterios de Más información