Internazionale venció por 2-0 a Ajax como visitante en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

Ajax-Internazionale
Internazionale venció por 2-0 a Ajax como visitante, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Internazionale los goles fueron marcados por Marcus Thuram (a los 42, 47 minutos).

En la próxima fecha, Internazionale se medirá con Slavia Prague, mientras que Ajax tendrá como rival a Marseille.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

