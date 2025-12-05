Internazionale vs. Como, por la Liga de Italia 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este sábado desde las las 14.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Internazionale y Como se enfrentan este sábado desde las 14.00h en el estadio Stadio Giuseppe Meazza, por la fecha 14 de la Serie A 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Internazionale viene de ganar ante Pisa por 2-0 mientras que Como llega de ganar ante Sassuolo por 2-0. Internazionale suma 27 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Como tiene 24 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Internazionale vs. Como
- Hora: las 14.00h
- Partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de Italia 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Internazionale y Como en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la primera división del fútbol italiano en 2025
La Serie A Enilive, primera división del fútbol italiano, se disputa con un formato de grupo único compuesto por veinte equipos de todo el país. A lo largo de 38 jornadas, cada equipo se enfrenta dos veces con cada rival —una como local y otra como visitante—. El calendario se define mediante sorteo previo al inicio del campeonato. La clasificación se determina de acuerdo a los puntos obtenidos en cada partido: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota.
En cuanto al descenso, los tres últimos equipos de la tabla perderán la categoría y pasarán a disputar la Serie B.
Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026
Al finalizar la temporada, los cuatro primeros equipos de la tabla acceden a la UEFA Champions League 2026-27. Además, el campeón de la Coppa Italia 2025-26 y el mejor clasificado restante que no haya accedido a la Champions obtendrán los cupos para disputar la UEFA Europa League 2026-27. El siguiente equipo mejor ubicado, que tampoco haya clasificado a las dos competencias anteriores, ingresará a la UEFA Conference League 2026-27.
¿Hay excepciones en la asignación de plazas europeas? Sí. La distribución de plazas europeas puede sufrir modificaciones en determinadas circunstancias. Si un mismo equipo logra clasificarse a más de una competencia continental a través de distintas vías —por ejemplo, por ganar la liga y la copa—, o si obtiene una plaza adicional como consecuencia de haber conquistado un título europeo, se aplican ajustes en los cupos disponibles.
Uno de los casos más frecuentes es el de la Coppa Italia: si el campeón del torneo también termina la Serie A entre los cuatro primeros puestos, clasificando así a la Champions League, el cupo de Europa League obtenido en la Copa pasa automáticamente al quinto clasificado del campeonato. En consecuencia, el lugar en la Conference League será cedido al séptimo equipo en la tabla final.
Otras noticias de Serie A
"Sería una traición". El argentino que revoluciona Bolonia: lo buscó la selección de Italia, pero espera el llamado de Scaloni
"Dejo a los demás que hablen". Lautaro se desahogó tras las críticas: un gran bombazo y una arremetida para el triunfo de Inter
Festeja toda la "familia". El hijo marcó un doblete en Italia, un día después de que el papá fue campeón en la Copa Sudamericana
- 1
Boca vs. Racing: Claudio Úbeda y Gustavo Costas, de amigos a rivales en busca de la final del Clausura
- 2
Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño
- 3
Los árbitros, envueltos en la elección a dedo y el sorteo calificado dentro del polémico fútbol argentino
- 4
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos