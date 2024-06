James Rodríguez llegó a los 100 partidos con la camiseta de Colombia en la goleada ante Bolivia por 3-0: qué dijo sobre Boca

Escuchar

James Rodríguez, un nombre que en los últimos días volvió a estar en la órbita de Boca para sumarse como refuerzo en este libro de pases, llegó este sábado a una cifra que celebra: en la goleada de Colombia ante Bolivia por 3-0 jugó su partido número 100 con la camiseta cafetera.

El 10 actual de Colombia es el segundo máximo goleador de la selección con 27 goles, según explica una publicación de la Federación, en la cual también agrega otros datos de James Rodríguez: participó en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018; jugó las Copas Américas: Chile 2015, Brasil 2019 (y ahora lo hará en Estados Unidos 2024). Reúne un total de diecisiete años con la camiseta de la selección incluyendo divisiones inferiores.

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo. Llegar a esta cifra de 100 partidos para mí es un orgullo, no es normal y estoy contento de haber llegado”, dijo el 10 que además aclaró que no están pensando en la buena racha de Colombia y el invicto. “No hablamos de los partidos invictos, es un grupo maduro que siempre quiere más”, dijo James tras el partido. Y cuando le preguntaron por si fue llamado por Juan Román Riquelme e iba a jugar en Boca, fue tajante: “No, no me llamó nadie de Boca ni hablé con Riquelme. Hoy mi horizonte está puesto en otro lado. No está en mis proyecciones jugar en el fútbol argentino. Quizás más adelante”.

¡¡CAMISETA HISTÓRICA!! James Rodríguez se convirtió en el séptimo colombiano en alcanzar los 100 partidos con la Selección en el Amistoso Internacional ante Bolivia... ¡CRACK! pic.twitter.com/p1bWvTZqU2 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2024

James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia. Desde temprana edad, James y su zurda sabían que el destino sería la grandeza. Rodríguez debutó como profesional el 21 de mayo del 2006 en el equipo Envigado, club al que su juego le robó la atención tras el exitoso paso en el Torneo de Pony Fútbol que se disputa todos los años en la ciudad de Medellín, Colombia.

Gracias a la excelente temporada con el “El Equipo Naranja», se ganó el cupo para ser parte de la selección Sub 17 de Colombia con la que clasificaron y jugaron el Mundial de 2007 en Corea del Sur.

Después de aquel Mundial, James daría el paso hacia el fútbol del extranjero. La Argentina sería su destino y, en febrero de 2009, con 17 años, debutó con la camiseta de Banfield. Allí, con el ‘Taladro’, James se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división del fútbol argentino. Además, se consagró campeón del Torneo Apertura.

En el 2010 llegó al Porto, donde rápidamente se convirtió en figura clave del equipo. Su habilidad, su visión de juego y su pases le hicieron ganarse el cariño de la afición y a ponerse en el mapa de los equipos más importantes del mundo. Las actuaciones del ‘10′ fueron fundamentales para que el Oporto se llevará el triplete en la temporada 2010/11.

Un año después, jugó con la selección Colombiana Sub 20 el Torneo Esperanzas de Toulon donde se consagró campeón de la mano del profesor Eduardo Lara. Asimismo, jugó el Mundial del 2011. Su actuación le valió el llamado del entonces seleccionador nacional, Leonel Álvarez, quien lo llevó a la Selección absoluta. Su debut con los mayores fue en la capital de Bolivia, La Paz, el 1 de octubre de 2011.

En 2013 el Mónaco se hizo con sus servicios en Francia. En su primera temporada con el club, James se convirtió en el máximo goleador de la Liga francesa. En el verano de 2014, y después de una actuación inolvidable donde se convirtió en el máximo goleador del Mundial de Brasil con seis anotaciones y ,además, ganando el Premio Puskas, el Real Madrid se llevo su talento al Bernabéu.

James Rodríguez se prepara con todo para la Copa América con Colombia TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de nueve títulos, el 11 de julio de 2017 se oficializó su cesión al Bayern Múnich donde estuvo dos temporadas. También pasó por el Everton (2020/21), Al-Rayyan S. C. (2021/2022 y 2022/2023) y Olympiacos F. C (2022/2023). Actualmente, James limita en el San Pablo en el Campeonato Brasileño de Serie A.

“Empieza lo bueno ahora. Como yo digo: ¡Fuego! Tenemos un par de días para ponernos bien, aún mejor”, arengó tras el partido el capitán cafetero, James Rodríguez a sus compañeros de equipo.

La goleada del equipo de Lorenzo

Colombia goleó 3-0 a una Bolivia en baja en partido amistoso y cerró por lo alto su preparación para la Copa América, que arrancará el próximo jueves en Estados Unidos. El mediocampista de Fluminense Jhon Arias abrió el marcador al minuto cinco de juego y el atacante Jhon Córdoba duplicó la ventaja 20 minutos más tarde con una linda media vuelta tras pase de Luis Díaz, la principal figura de los colombianos en el Estadio Pratt & Whitney de East Hartford, Estados Unidos. Díaz también tuvo premio y anotó al minuto 41, luego de descontar a varios rivales en el área rival.

La goleada ratifica a Colombia -invicta desde hace 24 partidos -como candidata a sorprender a los favoritos Argentina y Brasil en el torneo continental. Los cafeteros debutarán en la Copa el 24 de junio ante Paraguay, luego se medirán con Costa Rica y Brasil, rivales que completan el Grupo D. Bolivia, de su lado, tendrá mucho por mejorar antes de enfrentarse a Estados Unidos, Uruguay y Panamá en el Grupo C.

Los bolivianos se mostraron nerviosos desde el pitazo inicial, con el portero Guillermo Viscarra obligado a hacer rechazo incómodo con los pies en la primera jugada del partido. Un aviso de lo que vendría más tarde. Antes del minuto cinco de juego la zaga de Bolivia regaló una pelota al más peligroso de los cafeteros, el extremo Luis Díaz quien ingresó al área con el balón dominado y fue desarmado mientras cargaba un disparo con la pierna derecha. Afortunadamente para Colombia, Jhon Arias siguió la acción de cerca y puedo capturar el rebote para anotar el 1-0.

Los dirigidos por el brasileño Carlos Zago se vinieron abajo y lucieron impotentes ante las combinaciones ofensivas de Díaz, James Rodríguez y el centrodelantero Jhon Córdoba, quien anotó el segundo de la noche con un disparo rasante gracias a un pase de la muerte de Díaz.

Tras media hora de dominio absoluto, Colombia se relajó y Bolivia acomodó en campo rival. El mediocampista Fernando Saucedo tuvo la opción más clara con un potente tiro libre que rechazó el portero Camilo Vargas. Colombia contestó casi de inmediato con un avance por la banda izquierda. Una vez más, ‘Lucho’ Díaz ingresó al área boliviana, eludió a varios rivales y, ahora sí, definió con el pie derecho para anotar el tercero.

James Rodriguez celebra un gol ante Uruguay en octubre de 2023 RAUL ARBOLEDA - AFP

En el entretiempo el DT argentino Néstor Lorenzo dio descanso a los goleadores Arias y Córdoba para dar espacio al atacante de River Miguel Borja y a la promesa Yaser Asprilla. Los ingresados, sin embargo, no pudieron brillar en un partido que se manchó por la pierna fuerte de los bolivianos. Pasada la hora de juego el lateral Héctor Cuellar castigó brutalmente a Díaz con una patada desde atrás que desató una gresca en el campo. El colombiano Daniel Muñoz y el boliviano César Menacho intercambiaron golpes y se fueron expulsados, mientras que Cuellar solo vio la amarilla.

