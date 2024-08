James Rodríguez no va a River: seguirá su carrera en España

Escuchar

Finalmente, se conoció el destino futbolístico de James Rodríguez. El Rayo Vallecano le dio la bienvenida al colombiano tras confirmar su fichaje. “El [galardonado] mejor jugador de la Copa América 2024 llega al club en la temporada del centenario”, anunció la institución en sus redes sociales. En sus primeras declaraciones como jugador del histórico club madrileño, el referente destacó que “soy un jugador al que le gusta ganar” y que tiene “muchas ganas de poder soñar y hacer cosas grandes”.

El colombiano de 33 años vuelve así a la Liga española, donde ya jugó en Real Madrid en dos ocasiones en la década pasada y en medio de versiones de que sondeaba ofertas de Arabia Saudí y Estados Unidos. “La fecha para la presentación se anunciará en los próximos días”, indicó el club.

@jamesdrodriguez: "Con mucha ilusión de poder jugar un partido acá y poder demostrar que quiero ganar"



Las primeras palabras del centrocampista colombiano como jugador del Rayo

En su extensa carrera, el 10 cafetero integró también los planteles de Porto, Mónaco, Bayern Múnich y Everton. En Argentina jugó para Banfield y en Brasil tuvo su oportunidad en San Pablo. Hace poco más de un mes, llegó a la final de la Copa América con la selección de Colombia, partido que perdió ante la selección de Lionel Scaloni.

@jamesdrodriguez , nuevo jugador del Rayo Vallecano



El MVP de la Copa América 2024 llega al Club en la temporada del Centenario



¡Bienvenido, James!

En las últimas semanas, tras el regreso de Marcelo Gallardo a River, había comenzado a circular un rumor de que el colombiano podría llegar a sumarse al plantel millonario. Después de que la versión no se acallara fue el propio DT del club de Núñez el que fue tajante al respecto. “Voy a bajarle la espuma a lo que se habló en las últimas horas. Se dijo que íbamos a ir por otros jugadores de jerarquía, pero no es así; lamento decirles esto…”, salió al cruce de los rumores. “No”, dijo cuando le insistieron, aunque con una sentencia que no sonó terminante.

Pero el de River no fue el único posible destino que se le había atribuido a Rodríguez en Argentina. Antes de que comenzara la Copa América que se disputó en Estados Unidos se decía que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se había comunicado con él por una supuesta intención de sumarlo como refuerzo al plantel. “No, no me llamó nadie de Boca ni hablé con él. Hoy mi horizonte está puesto en otro lado. No está en mis proyecciones jugar en el fútbol argentino. Quizás más adelante”, desestimó entonces James.

La carrera de James

Rodríguez regresa a la Liga después de que se marchara en 2020 de Real Madrid rumbo al Everton inglés. Su primera etapa en España fue propiciada tras su irrupción con la selección colombiana en el Mundial de Brasil 2014, cuando fichó con “los merengues” por 75 millones de euros procedente de Mónaco. Se consagró dos veces en la Liga de Campeones.

James fue nombrado como el mejor jugador de la última edición de la Copa América al anotar un gol y dar seis asistencias para una Colombia que alcanzó la final que luego perdió ante Argentina Aníbal Greco

Llega a Rayo Vallecano después de haber jugado la última temporada en San Pablo, donde anotó un gol y repartió dos asistencias en 14 partidos. Su figura resurgió en la última edición de la Copa América. Fue nombrado como el mejor jugador del torneo continental al anotar un gol y dar seis asistencias para una Colombia que alcanzó la final que perdió ante Argentina.

El Rayo es el undécimo equipo en la carrera de James, quien debutó con Envigado en su país. Seguirá los pasos de su compatriota Radamel Falcao en el Rayo, donde jugó entre 2021-24.

LA NACION