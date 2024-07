Javier Mascherano: “Esto es un circo, no pasa ni en un torneo de barrio”

Escuchar

SAINT-ETIENNE.- Dijo bastante Javier Mascherano después del escandaloso final, pero también se mordió los labios para no ir más a fondo con los cuestionamientos. “Circo”, “lamentable”, “vergüenza”, “nunca visto”, fueron algunos de los calificativos del entrenador del seleccionado Sub 23 tras la derrota por 2-1 ante Marruecos en el debut de los Juegos Olímpicos. Como mensaje positivo expresó que todo lo vivido debe servir de “bronca y energía” para ir en busca de la clasificación frente a Irak y Ucrania.

“El análisis del partido no tiene mucho sentido después de todo lo que pasó. La sensación es horrible, de un mal cuerpo terrible. La verdad que en toda mi carrera de futbolista, porque en la de entrenador llevo poco tiempo, nunca viví una situación similar. Apenas hicimos el segundo gol nos tiraron un petardo que cayó cerca y volaron botellas de todo tipo. Es una vergüenza hacer entrar en calor a los chicos después de casi dos horas, ni en un torneo de barrio pasa. La imagen es patética”, fueron las primeras reflexiones de Mascherano a la salida del vestuario del estadio de Saint-Etienne.

El calentamiento de los jugadores argentinos, antes de jugar los tres minutos finales del partido ARNAUD FINISTRE - AFP

Consultado por lo que ocurrido en las casi dos horas de interrupción, contestó: “Marruecos no quería jugar, el partido estaba suspendido. La decisión de los capitanes era no seguir jugando. A medida que pasaba el tiempo aparecían diferentes versiones. Sé que llamaron a la FIFA, no sé quién tomó la decisión (de continuar el partido), pero estaba todo el mundo involucrado. Lo que molesta es que si (el árbitro) va a revisar la jugada al VAR (por el gol de Medina del 2-2 que no fue convalidado), que lo haga en el momento, se hace automáticamente. En ningún momento nos dijeron que el gol no valía (desde que los dos equipos se metieron en los vestuarios por los incidentes). En todo momento, nosotros teníamos la información de que el resultado era 2-2″.

Mascherano contó otro incidente ocurrido el día anterior, durante el último entrenamiento del palntel: “Ayer le robaron a Thiago (Almada) después del entrenamiento. Cuando fue a bañarse le faltaban el reloj y anillos que había dejado dentro del vestuario. Después te piden millones de credenciales para pasar de una sala a la otra”.

Javier Mascherano, DT de Argentina: "SE PARÓ EL PARTIDO SIETE VECES, no me pasó nunca como jugador. FALLÓ SIETE VECES LA SEGURIDAD" pic.twitter.com/jPugI3rbSw — TyC Sports (@TyCSports) July 24, 2024

-Ya estuviste en dos Juegos Olímpicos como futbolista. ¿Te sentís desprotegido acá?

-No, no, pasó esto y listo. Lo que quiero decir es que sorprende que pasen ciertas cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco que nos tomen el pelo como pasó hoy. Pero bueno, ya está, hay que convivir con esto. No me gusta buscar excusas. Ya se los dije a los chicos: ahora hay que mirar hacia adelante, tratar de ganar los seis puntos que nos den la clasificación. Que esto nos llene de bronca y energía para afrontar lo que viene. Ya está, es lo que hay, no está dentro de nosotros controlar esto, aunque sea lamentable y nos duela.

En el final de la breve atención a la prensa hizo una consideración futbolística del seleccionado: “Se nos hizo difícil, en el segundo tiempo el equipo estuvo a la altura. Atacamos todo lo que pudimos. Que el partido se interrumpa siete veces por la seguridad, nunca me pasó en mi vida. Es un circo esto. La organización no está a la altura de unos Juegos Olímpicos, lamentablemente”.

El capitán Otamendi: “Es un papelón histórico”

Nicolás Otamendi pasó de conquistar la Copa América a ser uno de los tres mayores y capitán del seleccionado olímpico. Como portador de la cinta, le tocó lidiar con los insólitos criterios del árbitro sueco Glenn Nyberg, que adicionó 15 minutos en el segundo tiempo, cuando no hubo tantas interrupciones que lo ameritaran, y no convalidó el segundo gol de la Argentina después de una interrupción de 1h 40m.

El zaguero central no ocultó su indignación: “Es un papelón histórico. Nunca pasó algo así. Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco. Esperamos una hora y cuarenta minutos, pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos”.

Gerónimo Rulli hizo referencia a la intensa rivalidad que se generó con Francia desde la final del Mundial de Qatar. Dio a entender que la Argentina, en los Juegos de París, está en territorio enemigo: “Ya sabemos a dónde vinimos y cómo nos van a tratar, pero no tengan dudas de que vamos a hacer hasta lo imposible por llevar nuestra bandera a lo mas alto nuevamente. Todos juntos”. El arquero, que es uno de los tres mayores de 23 años y formó parte del plantel campeón de la Copa América, agradeció todos los mensajes de apoyo que le hicieron llegar tras lo ocurrido en el partido ante Marruecos: “No saben lo gratificante que es representar a nuestro país en una competencia como ésta”.

Nous avons débuté les Jeux Olympiques par une victoire importante 💪🏽🇲🇦



Je déplore l'attitude de certains supporters pendant le match, qui a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Dima maghrib ♥️ pic.twitter.com/UyVe8wJhG0 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) July 24, 2024

Achraf Hakimi, capitán de Marruecos y jugador de Paris Saint Germain, en su cuenta de X, valoró la victoria, a la que calificó como “importante”, pero también hizo una observación sobre los excesos de sus compatriotas en las tribunas: “Lamento la actitud de algunos seguidores durante el partido, que empañó la imagen de nuestra fiel afición. Un comportamiento así no tiene cabida en el fútbol”.

Ya con el estadio vacío, el entrenador de Marruecos, Tarik Sektioui, reunió al plantel dentro del campo y le dedicó una oración religiosa: «Si Alá sabe que hay algo bueno en vuestros corazones, les dará algo mejor que lo que les han quitado y los perdonará».

🎙️| Tarik Sektioui à la fin du match :



« Si الله connaît quelque chose de bien dans vos cœurs, il vous donnera quelque chose de mieux, toujours, toujours, toujours. »



Al hamdulilah ❤️☝🏾 pic.twitter.com/mRKE37zcdi — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) July 24, 2024