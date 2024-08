Javier Mascherano, siempre en la tormenta, se fue “dolido” tras Francia vs. Argentina y no quiere hablar de su futuro

Escuchar

BURDEOS, Francia (de un enviado especial).– “¿Mi futuro? Ahora, tomarme el avión mañana y ver a mis hijos, que extraño mucho...”. Javier Mascherano siempre está en el foco de la tormenta. De sensacional carrera como jugador, aunque con un final traumático en el seleccionado, a una etapa compleja como entrenador. Sub 20 y sub 23 en celeste y blanco. Suele sufrir el cargo. Suele ser objeto de críticas despiadadas en las redes sociales. Esta vez, la eliminación contra Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 lo deja mal parado. El equipo no estuvo a la altura, con figuras estelares de Qatar 2022 y con jóvenes talentos.

El DT evitó dar señales de su porvenir. El año próximo se jugará el Mundial Sub 20 en Chile. ¿Ese desafío será afrontado por el Jefecito? “Ahora quiero volver al hotel y digerir esta derrota”, insistió.

Otro golpe para la corta carrera de DT de Javier Mascherano: Argentina perdió contra Francia en un vibrante cuarto de final de los Juegos Olímpicos y quedó fuera de la carrera por el podio. Santiago Filipuzzi

Y se extendió en sus sentimientos, luego del 0-1 de altísimo voltaje ante Francia en Burdeos. “Claramente, uno va golpeándose la cabeza contra la pared varias veces. Estábamos muy ilusionados, creíamos que estaban dadas las condiciones. El equipo hacía sentir que podíamos llegar lejos. La realidad es que no hay ningún reproche a los chicos. Se lo dije en el vestuario. A los mayores, que nos dieron una mano, y a los que hicieron fuerza por estar”, fue su análisis.

“La realidad es que duele. Duele mucho. Teníamos la ilusión de llegar lejos. Sabíamos que íbamos a ser visitantes y que había hostilidad. Nada más. Es normal. No sentí mucho más”, sostuvo el entrenador. “La explicación es... que es fútbol. Abrieron el partido con una pelota parada, y el equipo jugó como tenía que jugar. A todos nos gusta terminar las jugadas de la mejor manera. Me voy tranquilo por cómo jugó el equipo. Si hay una manera de quedar afuera, es así...”, rescató Mascherano, dueño de dos medallas doradas olímpicas como jugador, las de Atenas 2004 y Pekín 2008.

Luego de su retiro como futbolista, en Estudiantes de La Plata, a inicios de 2021 fue presentado como director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA, una dependencia que desarrolla un programa integral para las selecciones masculinas y femeninas. Sin embargo, en diciembre de ese año fue designado como DT del seleccionado sub 20, en reemplazo de Fernando Batista. Firmó por cuatro años. Desde entonces, fue eje de debate varias veces por distintas decepciones.

En la función de director técnico todavía no transmitió las convicciones que lo definieron en su época de jugador. Por ello, tras la clasificación lograda en el Preolímpico de Venezuela en febrero, París 2024 se le presentaba como una oportunidad ideal para espantar fantasmas y consolidarse de una vez por todas como entrenador. No lo consiguió, más allá de la buena imagen final de sus conducidos.

“Hoy me siento más preparado, con más experiencias vividas. El Preolímpico nos hizo crecer mucho. Llevo casi tres años entrenando a las selecciones juveniles y la experiencia me hizo aprender”, había explicado el ex futbolista de River. Su recorrido como DT fue errático y agitado.

En enero de 2023, la primera selección argentina en estrenar la camiseta con las tres estrellas en el escudo de AFA fue la sub 20. El equipo procuró en el Sudamericano de Colombia una de las cuatro plazas para el Mundial de Indonesia y uno de los tres cupos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Pero no cumplió los objetivos y Mascherano se apresuró en renunciar, a pesar de las voces que intentaron convencerlo de que reviera su decisión. Algo que finalmente hizo.

Mascherano fue reflexivo luego de la caída argentina y prefirió no proyectar su futuro: "Ahora, tomarme el avión mañana y ver a mis hijos", anticipó sus pasos inmediatos. Santiago Filipuzzi

Un soplo de aire fresco llegó luego de que FIFA le quitara la sede del Mundial a Indonesia y el campeonato se reubicara, en mayo, en la Argentina. Como anfitrión, AFA obtuvo en el escritorio lo que no había conseguido en la cancha. Mascherano fue por su revancha, pero el seleccionado resultó eliminado en los octavos de final, por Nigeria en San Juan.

“Hablé con Chiqui [Tapia] y le dije: «De ahora en adelante, la renuncia está todos los días en tu escritorio»”, explicó Mascherano tiempo después. El Preolímpico le abrió las puertas de París. Y ahora... “No fue nuevo lo que me tocó vivir hoy en el vestuario. El fútbol tiene estas cosas. Hacés todo para ganar, o al menos hicimos méritos para no perder. Tiene que ver mucho con este deporte, que a veces es tan lindo y a veces es horrible. Con la tranquilidad de haber jugado como debíamos hacerlo. Generando situaciones, tomando riesgos...”, siguió dándole vueltas a la eliminación.

Ahora, el futuro depende solamente de él.