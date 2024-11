Javier Tebas: “En Argentina son los campeones del mundo en fútbol, pero también de la piratería de eventos deportivos”

“Son los campeones del mundo en fútbol, pero también los campeones de la piratería de eventos deportivos. Ésta es la zona del mundo, junto con Medio Oriente, donde se da el mayor número de fraudes de contenido audiovisual” le dice Javier Tebas, presidente de La Liga de fútbol de España, a LA NACION, sentado en un salón privado del hotel de Buenos Aires en el que la organización que encabeza desarrolló un congreso sobre el tema.

La propia liga de España inició en 2013 una lucha para combatir el fraude audiovisual, lo que se conoce comúnmente como piratería, y que saltea los sistemas para acceder a contenidos deportivos a los que se debe pagar. “Google y Cloudflare se han convertido en aliados perfectos de los piratas, facilitando mediante su inacción, la proliferación de contenidos ilegales mientras que se lucra a costa de la inversión y esfuerzo de miles de empresas”, sostiene el presidente de La Liga, que no escatima en argumentos ni se guarda artillería para arremeter contra los que, según su punto de vista, perjudican su bien más preciado: el fútbol globalizado.

📺❌ Jornadas contra el Fraude Audiovisual en Latinoamérica.



🗣️ Javier Tebas, presidente de LALIGA:



"El objetivo de LALIGA es reducir el fraude audiovisual un 70% en el próximo año".



"Google y Cloudflare son cooperadores de este delito y no vamos a parar hasta que actúen". pic.twitter.com/ouVdP6gsC5 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 29, 2024

“Google es un actor clave en la piratería y es un cooperador en el delito contra la propiedad intelectual al permitir que a través de sus sistemas se pueda piratear el fútbol”, afirmaba el mandatario en el marco de las “Jornadas Contra el Fraude Audiovisual en Latinoamérica”, organizadas por La Liga en Buenos Aires, en una fecha clave para el fútbol mundial, un día antes de la final de la Copa Libertadores 2024 en el Estadio Monumental. Tebas arremetió duramente contra Google diciendo que, “no cumple con sus obligaciones contra el blanqueo de capitales, facilitando el lavado de dinero y el uso de la piratería como medio de financiación de múltiples organizaciones criminales y en algún momento sus directivos deben ser responsables ante la ley por los perjuicios ocasionados y por no cumplir con sus obligaciones legales”.

En su alegato, Javier Tebas también responsabilizó a redes sociales como X (ex Twitter), que además de informar dónde se puede ver el fútbol de manera gratuita e ilegal también permiten el acceso, aunque hace la salvedad de que “en los últimos meses X a colaborado, no todo lo que pretendemos, pero colabora”.

En cada país del mundo y en las diferentes regiones la piratería toma diferentes formas. En Argentina el modelo más frecuente es el de un URL o página web como el caso de Magis TV, un sitio que, sin derechos, retransmite televisión en directo por medio de Internet y que la Justicia ordenó bloquear luego de que fueran detenidos y procesados directivos de esa compañía acusados de contrabando y de violación de derechos de propiedad intelectual.

Javier Tebas, en la entrevista con LA NACION Tadeo Bourbon

Según afirma Tebas, “los principales damnificados de la piratería son los titulares de los derechos deportivos como las ligas y las federaciones, y luego se perjudican las organizaciones que las conforman, en este caso los clubes de fútbol porque finalmente reciben menos dinero. También al estado, al recaudar menos en impuestos, y a la larga se perjudica el espectáculo porque todos los actores reciben menos por lo que hacen y se deteriora la calidad del producto final”.

La ambición de Tebas y de los directivos de La Liga es concientizar al medio local acerca del perjuicio de la piratería e impulsar una legislación similar a la italiana que tiene una postura muy inflexible y más dura respecto a los delitos de violación a la propiedad intelectual.

“Sólo como ejemplo tomemos la música. Si fuese absolutamente gratuita los que la producen no podrían vivir de su actividad y naturalmente dejarían, por lo menos en buena medida, de hacerla. Si queremos contenidos de calidad debemos remunerar a los que lo genera, respetar el derecho a la propiedad intelectual y a quien la difunde legalmente, sostiene Tebas enfáticamente.

🗣️😳 Las palabras de Tebas tras una 'storie' de Vinicius viendo el Liverpool-Real Madrid:



"Subió una foto a su Instagram y se ve el logo de TNT Sports. Eso es PIRATERÍA".



"Cuando estás en España, tienes que ver los partidos de la Champions League a través de Movistar". pic.twitter.com/UX3iordIqP — Offsider (@Offsider_ES) November 29, 2024

La batalla que inició Javier Tebas frente a la piratería parece no tener límites y no deja pasar una. El miércoles pasado, Vinicius Junior publicó una historia viendo Liverpool frente a Real Madrid donde se veía una pantalla de televisión de la señal de TNT Sports: “Si está en Madrid, y creo que estaba en Madrid, es piratería. El acceso al contenido para ver la Champions en España tiene que ser a través de Movistar Televisión. Para ver ese contenido tenía que tener una VPN (red privada virtual necesaria para propagar la señal), o una parabólica dirigida a otro lugar. Tiene que haber una conducta activa saliéndose del ámbito de Movistar. Estaba pirateando el partido. Se ha comunicado que la próxima vez no pirateen el partido”, señaló Tebas, que envió una carta al Real Madrid para quejarse por lo sucedido, dejando en claro que en su lucha va por todo.

Cuando Javier Tebas opina respecto al torneo argentino de fútbol evita los adjetivos, pero acude a comparaciones para dejar claro su punto de vista: “La liga argentina recauda menos que la de Chile. Es una competición que a los operadores audiovisuales no le interesa porque un torneo de 30 equipos no es atractivo”.

Escena del último partido entre Lanús y Boca: la liga argentina genera menos ingresos por derechos audiovisuales que la chilena, afirma Tebas Gonzalo Colini - LA NACION

“El fútbol argentino es campeón del mundo, pero no la liga argentina. Aquí no juegan los campeones de Qatar, si quieres que la competición tome valor tienes que trabajar para que esos jugadores se queden”, afirma Tebas y completa su mirada crítica acerca de la organización del fútbol local: “Si lo que quieres es tener un producto de calidad y la competición se modifica cuando quedan cinco jornadas por disputar y se eliminan los descensos, así no lo van a lograr”.

Finalmente, el principal mandatario de La Liga española comparte su punto de vista respecto a la discusión que se generó alrededor de la posibilidad de implementar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas en nuestro país y sostiene: “Yo creo que es bueno que se observen modelos europeos de SADs que son exitosos, que no tienen que ser estrictamente una sociedad anónima, pero sí buscar la manera de adaptar un formato que se adecue a la idiosincrasia de los clubes locales y que permita abrir las puertas a inversores. Para eso es fundamental generar un marco legal y dar seguridad jurídica, sino no va a suceder”, cierra Tebas, que dedicó su paso por la Argentina a la lucha frente a lo que él considera el principal flagelo de La Liga de fútbol de España: el fraude y la piratería.

