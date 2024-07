Jesse Marsch, DT de Canadá, respaldó a Marcelo Bielsa: “Nos trataron como ciudadanos de segunda”

Escuchar

Luego de la derrota y eliminación de la selección uruguaya en manos de Colombia en las semifinales de la Copa América 2024, su entrenador, Marcelo Bielsa, estalló en la conferencia de prensa posterior al encuentro debido a los incidentes entre los jugadores de la Celeste e hinchas del país finalista. Tras los dichos de su par, el director técnico de Canadá, Jesse Marsch, respaldó al argentino y se sumó a las críticas.

“No vi toda la conferencia de Marcelo (Bielsa) pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí. Hay demasiadas brechas en el camino y en el trato”, manifestó Marsch durante la previa del encuentro ante Uruguay que se disputará este sábado en búsqueda del tercer puesto. “Vi lo que pasó después del partido y no sabía todos los detalles, pero ciertamente no hubiéramos querido ver a la familia de estos chicos estar en esa situación”, agregó.

Además, señaló: “Si nuestro equipo hubiese reaccionado así, habría sanciones debido al tratamiento que recibimos en este torneo. Hemos tenido jugadores siendo golpeados en la cabeza e insultos racistas en vivo y a través de redes sociales. Hemos sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Nos han acusado los técnicos rivales de cruzar la línea por ser demasiado duros. Yo he desafiado a nuestro equipo a mantenerse disciplinado y enfocado en nuestra tarea para asegurarnos de que nos representemos a nosotros mismos”.

A su vez, Marsch también apuntó contra el arbitraje de la copa y afirmó que su equipo fue perjudicado. “Si miras a los equipos de Concacaf y el tratamiento que reciben en los partidos, la tasa de tarjetas amarillas es mucho más que alta. Vi el partido de Uruguay-Estados Unidos y para mí tuvo uno de los arbitrajes más sesgados. Tengo tantas cosas para decir”, indicó.

Lionel Scaloni saluda a su par Jesse Marsch durante el partido semifinal de la Copa América 2024 que disputan las selecciones de Argentina y Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, el 9 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A pesar de sus críticas a la organización de la competición, el entrenador se mostró a gusto con la actuación de sus jugadores, tanto en el marco deportivo como en la disciplina de sus jugadores: “Hay un gran cumplido para nuestro equipo por nuestro enfoque y concentración para controlar lo que podemos controlar. Nunca han cruzado la línea. Nunca han reprendido a los árbitros. Nunca han rodado por el suelo como niños buscando llamadas y amarillas. Se han mantenido íntegros profesionalmente y han sido una representación increíble de lo que significa ser canadiense y un atleta de alto nivel”.

Por último, comenzó a palpitar el duelo ante Uruguay en el partido por el tercer puesto: “Vamos por otro partido difícil contra otro oponente realmente bueno. Hay que saber que habrán muchas cosas en nuestra contra pero vamos a asegurarnos de mantenernos de nuevo en nuestros estándares, disciplina y creencia en nosotros mismos. Vamos a demostrar de qué trata ser canadiense”.

Canadá y Uruguay se enfrentarán el sábado a las 21 para definir quién se queda con el tercer puesto de la Copa América 2024. Por un lado, los dirigidos por Marsch vienen de caer ante Argentina -el último campeón- por 2 a 0, mientras que el equipo de Bielsa llega de perder 1 a 0 ante Colombia, en un encuentro que dejó serios incidentes.

