Jesús de Miguel: preguntas y respuestas de una tragedia que conmueve al mundo del fútbol

Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife, de 30 años, murió este martes luego de un golpe en el pecho que sufrió frente a Jesús Owono, el arquero de Andorra, en un partido de la segunda división española. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, fue el comunicado de la entidad de las Islas Canarias, unas 24 horas después de haber ingresado de urgencia a un hospital por un duro choque que paralizó a todos.

Hay múltiples preguntas. Y aparecen respuestas a medida que se van conociendo los detalles de un desenlace inesperado. ¿Cuándo, dónde, en que zona de la cancha ocurrió el incidente? ¿Cuántos minutos iban, qué fecha del torneo?

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra. De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

Minutos antes, habían tenido un encontronazo, como en tantos otros partidos. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto sobre De Miguel. El incidente ocurrió en el minuto 97 del partido que iba 2 a 2, por la 12a fecha del torneo.

Una imagen del impacto sobre Jesús de Miguel, que acabó en una tragedia captura de redes

El brutal impacto de la rodilla del arquero contra el pecho de De Miguel le provocó un paro cardiorrespiratorio en el campo de juego. Tras la intervención médica de urgencia, el partido fue suspendido definitivamente al minuto 108. Luego del paro, el futbolista pudo ser reanimado.

¿De qué murió?

Un golpe fuerte en el pecho puede convertirse en una emergencia cardíaca con desenlace fatal, según una combinación excepcional de factores. Nicole Herzkovich, cardióloga de la AFA, le brindó a LA NACION un análisis más profundo. “El jugador recibió un traumatismo en el tórax, sufrió un paro cardíaco y lograron reanimarlo y recuperar la circulación.

“Una de las hipótesis es que haya sido un commotio cordis, que es una arritmia potencialmente mortal que puede desencadenarse cuando un golpe en el pecho coincide con un momento muy específico del ciclo eléctrico del corazón. De todas formas, esto todavía no está confirmado.

“Lo importante para entender qué pasó después es que -aunque el corazón haya vuelto a funcionar-, eso no significa que el resto de los órganos no hayan sufrido daño.

"Impactante"



Porque los hinchas del Tenerife se dieron cuenta de inmediato de la gravedad del golpe que sufrió Jesús de Miguel. pic.twitter.com/DxIM5krFnq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 3, 2026

“Durante un paro cardíaco, el corazón deja de bombear sangre de manera efectiva y, por lo tanto, se interrumpe el aporte adecuado de oxígeno a los órganos. El cerebro es particularmente sensible a esta falta de oxígeno y, dependiendo del tiempo transcurrido hasta recuperar la circulación, puede producirse una lesión cerebral irreversible.

“Además, una vez que se recupera la circulación, pueden aparecer mecanismos de lesión por reperfusión, con inflamación y alteraciones de la microcirculación que pueden agravar el daño cerebral inicial.

“Por lo que informaron, el jugador había recuperado la circulación y se encontraba hemodinámicamente estable, pero posteriormente presentó un deterioro neurológico. Esto hace pensar que podría haber sufrido una lesión cerebral hipóxico-isquémica como consecuencia del paro cardíaco. Tampoco habría que descartar que haya existido alguna lesión cerebral traumática directa.

“No tenemos información sobre cuánto tiempo estuvo en paro, cómo fue la reanimación, si necesitó desfibrilación ni qué mostraron los estudios neurológicos, por lo que no podemos asegurar cuál fue la causa exacta del fallecimiento.

Una imagen de Jesús de Miguel, en las redes de Tenerife captura de redes

“Pero una explicación posible es que -aunque se haya logrado recuperar la función cardíaca-, el cerebro haya sufrido un daño irreversible por la falta de oxígeno.

“Y justamente acá está la importancia de la reanimación rápida. No se trata solamente de lograr que el corazón vuelva a latir, sino también de preservar la función cerebral. Cuanto antes se inicia la RCP y se desfibrila, cuando está indicado, menor es el tiempo que el cerebro permanece sin una circulación adecuada y mayores son las posibilidades de sobrevivir sin secuelas neurológicas.

“En definitiva, un paciente puede recuperarse de un paro desde el punto de vista cardíaco, pero presentar posteriormente complicaciones neurológicas graves que terminen determinando su pronóstico”.

¿Quién era?

Jesús de Miguel Alameda era su nombre completo. Delantero, zurdo, de clara referencia en el área e hincha de Real Madrid, integraba el plantel de Tenerife. De Miguel se formó en las categorías inferiores de Lugo Fuenlabrada y de Leganés. Estuvo en equipos madrileños como Internacional de Madrid (donde logró un ascenso a Segunda B) y CF Fuenlabrada, entre otros. Entre 2021 y 2023 integró el plantel de Unionistas de Salamanca. Posteriormente, fichó por Castellón, club con el que se consagró máximo goleador de su grupo en Primera Federación (16 goles) y consiguió el ascenso a segunda división.

Jesús de Miguel, una tragedia que conmociona al mundo del fútbol

En julio de 2025, el delantero, que estaba casado con María y era padre de Carla, una niña de un año, se incorporó a Tenerife. Una de las mejores definiciones sobre De Jesús la dio David Cubillas, excompañero en Castellón, según reprodujo ABC. “No hacía falta que gritara, ibas a su lado y le seguías. Era un trabajador, un tipo humilde que sabía lo que le había costado llegar”, definió.

¿Quién es el arquero?

En medio de la conmoción, las miradas se dirigieron hacia el arquero, que según informó el diario español Sport, “se encuentra profundamente afectado”. Después de lo ocurrido, Owono decidió cerrar sus redes sociales debido a la gran cantidad de comentarios ofensivos que recibió. Antes de desactivar su cuenta, el arquero eliminó una historia de Instagram que había publicado durante la previa del partido.

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y tiene 25 años. El arquero comenzó su carrera futbolística en las divisiones juveniles de Deportivo Alavés, donde dio sus primeros pasos en 2016, antes de pasar por San Ignacio. Con el tiempo, logró consolidarse dentro de la estructura del conjunto español y el 2 de enero de 2022 tuvo su debut oficial en primera en Alavés.

Owono, el arquero de Andorra que chocó accidentalmente con Jesús de Miguel

Después de disputar 20 encuentros en esa entidad, el 13 de julio de 2025 fue cedido a Andorra para tener continuidad. Tras finalizar el préstamo, permaneció en la institución mediante un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por otros dos años. También desarrolló una carrera internacional en la selección de Guinea Ecuatorial. Su primera convocatoria llegó en septiembre de 2018, cuando tenía apenas 17 años.

¿Qué impacto mediático tuvo? Messi y otros casos

La trágica noticia provocó numerosas reacciones entre clubes y figuras del deporte, entre ellas la de Lionel Messi, que utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje. A través de sus historias de Instagram, expresó su tristeza por lo ocurrido y acompañó a los seres queridos del delantero. “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el rosarino, quien se sumó así a las numerosas muestras de cariño y despedida que surgieron en el mundo del deporte. Los partidos de la Champions League tuvieron un respetuoso minuto de silencio.

El mensaje de Lionel Messi en sus redes sociales en relación al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. pic.twitter.com/eEfk4G77nL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

Nico Paz también se sumó a los mensajes de despedida por la muerte de Jesús de Miguel. El futbolista argentino dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Tenerife. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió.

Múltiples clubes de España y de buena parte del mundo mostraron sus condolencias, no solo los relacionados con el fútbol. Un día de luto oficial por parte del Cabildo de Tenerife (para este miércoles), además de seis días de luto oficial decretados internamente por el propio club deportivo. El club de las Islas Canarias abrirá las puertas del Heliodoro Rodríguez López este sábado para que los hinchas despidan al delantero. El cuerpo será trasladado a Toledo para el sepelio

¿Las derivaciones deportivas?

En lo deportivo, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de 4 a 12 partidos para acciones violentas durante el juego que ocasionen lesiones graves. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó la suspensión de todos los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos para esta semana. AFE, el sindicato de futbolistas, se dirigió formalmente a la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y UEFA por la suspensión de todas las competiciones.

El comunicado de Tenerife, al confirmar la triste noticia captura de redes

¿Las derivaciones judiciales?

“La policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero”, se informó. La Justicia comenzó a investigar las circunstancias de la muerte. El arquero de Andorra podría recibir una sanción deportiva y afrontar consecuencias penales. Según informó El País, la Policía Nacional abrió diligencias por un posible delito de homicidio imprudente leve. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicó que cualquier fallecimiento por causas no naturales obliga a iniciar una investigación de oficio, aunque esto no implica que exista una acusación formal contra el futbolista.

El artículo 142 del Código Penal español establece penas de uno a cuatro años de cárcel para el homicidio por imprudencia grave, mientras que los casos de imprudencia menos grave pueden castigarse con multas de 3 a 18 meses.

Opinión | "Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Pero no busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima", escribe Jorge Valdano sobre la muerte del jugador Jesús De Miguel https://t.co/ZHkuWSoxEI pic.twitter.com/i6eHGg04Xe — EL PAÍS (@el_pais) November 3, 2026

¿Se podría haber evitado? ¿Por qué pasó?

Jorge Valdano, en una columna de puño y letra en El País, afirma: “Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Pero no busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”. Sergio Goycochea, el arquero que marcó una era en la selección y que hoy es analista deportivo, declaró: “El golpe fue en el pecho… Salís como disparado con el objetivo de la pelota sin pensar en otra cosa. Hay una torpeza, pero no veo mala intención".