Jesús Owono, el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel: “Siento un dolor enorme”

Un día después de que se confirmara la muerte de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que falleció a los 30 años tras un violento choque durante un partido de la segunda división española, Jesús Owono, el arquero de FC Andorra que protagonizó la acción, se expresó por primera vez. A través de un comunicado difundido este miércoles por su club, el futbolista ecuatoguineano expresó el profundo dolor que atraviesa desde el episodio: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”.

El mensaje fue publicado en las redes sociales de FC Andorra, que manifestó que la institución continúa profundamente afectada por la muerte del delantero. Owono, de 25 años, cerró sus cuentas personales tras el incidente y eligió los canales oficiales del club para dar a conocer sus primeras palabras públicas.

“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, expresó el arquero.

El arquero protagonizó el choque que derivó en la muerte de Jesús de Miguel

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”, aseguró más adelante en el comunicado, sin profundizar sobre las circunstancias de la jugada ni las eventuales responsabilidades.

“Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó el futbolista. Al final de la publicación, FC Andorra solicitó la máxima sensibilidad y respeto ante la situación. El club había realizado un minuto de silencio al comienzo del entrenamiento para recordarlo también hoy.

La tragedia ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando Owono salió de su área para despejar una pelota larga y golpeó con la rodilla en el pecho a De Miguel. El delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, recibió asistencia médica sobre el campo de juego y fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado en terapia intensiva. Su fallecimiento se confirmó el martes.

El árbitro suspendió el partido y expulsó al arquero por la violencia de la acción. Según informaron desde España, la Policía Nacional abrió una investigación judicial, un procedimiento que corresponde ante una muerte por causas no naturales.

En medio de la conmoción por la muerte de De Miguel, distintas figuras del fútbol también se solidarizaron con Owono por el difícil momento que atraviesa. Entre ellas, el argentino Jorge Valdano, quien en una columna publicada en El País pidió: “No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”. En la misma línea, Luis Enrique, entrenador español de PSG, se refirió al sufrimiento del arquero y su entorno: “También hay que pensar en el propio jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando”.