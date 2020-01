Jordi Cruyff, el flamante entrenador de la selección de Ecuador: debutará ante la Argentina Fuente: AFP

13 de enero de 2020 • 23:59

QUITO (AFP) - El holandés Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan, fue presentado el lunes en Quito como nuevo entrenador de la selección de Ecuador para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Argentina y Colombia 2020.

"Es un placer estar aquí. El calor que hemos sentido desde el momento de la llegada (el domingo) ha sido impresionante", dijo Cruyff, de 45 años, en un acto celebrado en la denominada Casa de la Selección, al que asistió el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.

Agregó que "el calor humano" con el que se ha encontrado en Quito "nos motiva para trabajar inmediatamente con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión, también con toda nuestra paciencia".

Ecuador hará su debut en el clasificatorio mundialista sudamericana como visitante ante Argentina, en el estadio Monumental, el 26 de marzo próximo.

"Tenemos una adaptación súper rápida. Estamos preparados para el reto que se nos viene, con partidos difíciles, pero eso también es la belleza de nuestro trabajo", enfatizó. Moreno manifestó a su vez: "Nuestra cordial bienvenida a Jordi y a su equipo".

Cruyff, quien dejó en diciembre el equipo chino Chongqing Lifan, ocupará la plaza que dejó el colombiano Hernán Darío Gómez en julio pasado, luego del fracaso de la tricolor en la Copa América de Brasil, después de casi un año de trabajo.

Tras la salida del 'Bolillo' Gómez, artífice de la primera clasificación ecuatoriana a la Copa del Mundo, la escuadra quedó en manos del argentino Jorge Célico, actualmente DT de los seleccionados nacionales Sub 20 y Sub 23. En 2019, Célico logró el título del Sudamericano Sub 20 de Chile y la medalla de bronce del Mundial de la misma categoría de Polonia.

Cruyff, exjugador del Barcelona español y del Manchester United inglés, fue contratado una vez que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) vinculara al español Antonio Cordón como director deportivo de la selección mayor y con la responsabilidad de designar al nuevo timonel.

El estratega condujo al club Chongqing Lifan durante 16 meses, llevándolo desde las plazas de descenso al décimo puesto de la Superliga China el año pasado. El equipo anunció la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las condiciones para renovar el contrato con el holandés, antes DT del israelí Maccabi de Tel Aviv.