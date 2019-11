Fuente: Reuters

SAN PABLO.- Más allá de la bronca por el empate ante San Pablo, Jorge Sampaoli aprovechó la conferencia de prensa posterior al clásico paulista para salir al cruce de las versiones que indicaban que le había prohibido el acceso al estadio al presidente brasileño Jair Bolsonaro. En la previa, varias versiones periodísticas señalaban cierto disgusto del entrenador de Santos por la presencia del mandatario, pero tanto Sampaoli como el club salieron a desmentir esos rumores.

"Esto es una democracia. Hay que defender la democracia, la libertad. Él tiene derecho a ir donde quiera. No soy quién para impedirlo. En qué cabeza cabe que puedo prohibirle la entrada a alguien, menos siendo de otro país. No soy nadie para no dejar entrar a un presidente. Más allá de los pensamientos políticos de una persona, lo que hay que defender es la democracia", destacó el exDT de la selección argentina.

A tono con este mensaje, Santos emitió un comunicado: "En ningún momento el técnico Jorge Sampaoli se ha manifestado en contra de la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el partido de este sábado".

El partido

Santos y San Pablo empataron este sábado a un gol en el clásico paulista de la 33ª jornada del Brasileirao, resultado que garantizó la presencia de los santistas en la próxima edición de la Copa Libertadores. Con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en el palco de la Vila Belmiro, cada equipo dominó una mitad y acabaron repartiéndose un punto que dejó insatisfechos a ambos. Santos fue mejor en la primera mitad y se adelantó en el marcador gracias a un de penalti transformado en el minuto 8 por el uruguayo Carlos Sánchez.

En la segunda mitad, San Pablo se fue a por el empate y lo logró con su principal figura, el internacional Daniel Alves, que remató dentro del área una centrada de Vitor Bueno. El resultado impide al Santos, tercero, dormir en la segunda posición, a la espera del partido del Palmeiras, aunque le garantizó una plaza en la próxima Copa Libertadores, a falta de cinco jornadas. Por su parte, San Pablo evidenció su mal momento y suma ya tres jornadas seguidas sin ganar, lo que le valió caer hasta la quinta posición y corre el riesgo de ser superado en la tabla por el Athlético Paranaense.

El Tricolor paulista se encuentra en zona de Libertadores, con cuatro puntos más que el Corinthians, primer equipo fuera de las plazas que dan acceso al torneo continental.

AFP y LA NACION