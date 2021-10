Juan Román Riquelme se emocionó con la visita de un hincha al predio de Ezeiza

Pequeños gestos. Tan sólo eso. Un movimiento y puede cambiarlo todo. Sin demasiados esfuerzos es posible hacer explotar un corazón. Juan Román Riquelme entendió que debía suceder y fue por eso. Ya no se trata de una pelota, aunque sí ese juguete lo puso en ese lugar. El vicepresidente de Boca buscó la forma de darle felicidad a Franco y se emocionaron juntos. Y el momento resultó hermoso, porque en ambos se advirtió una conexión que sólo ellos pudieron dimensionar.

El viernes último, en el predio de Boca en Ezeiza, Riquelme le cumplió el sueño a un hincha que lo quería conocer. Franco, de 20 años, quería conocerlo y el ídolo xeneize supo cómo coronar el momento. Se acercó para sacarse una foto con este fanático de Boca y le llevó un regalo muy especial: una camiseta con la N°10 y su nombre en la espalda.

No puede ser. Es la mejor persona del universo. Te amo Juan Roman Riquelme pic.twitter.com/YlP93it4gO — roman 🧉 (@RIQUELMEARDO) October 9, 2021

En ese momento se construyó un momento muy especial entre ambos. “¿Sos bostero como yo, no?”, le preguntó Riquelme. “Sí”, le contestó el hincha; y Román remató: “Así me gusta”. Pero no terminó allí, porque el instante se transformó en un ida y vuelta muy particular, porque el ídolo xeneize advirtió que Franco comenzó a llorar, le secó las lágrimas y le dijo: “No me llore campeón, me va a hacer llorar a mí”.

Juan Román Riquelme y otros ex jugadores junto a Franco

Riquelme, lo besó y le propuso a Franco sacarse una foto con otros ex jugadores. El hincha le regaló a Román un dibujo y después se sacaron una foto todo juntos con varios referentes del club, como Hugo Ibarra, Mauricio Serna, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, Roberto Pompei y Cata Díaz, entre otros.