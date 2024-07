¿Juega Messi en Argentina vs. Ecuador? La formación de la selección para el partido de hoy

Escuchar

La selección argentina afronta este jueves los cuartos de final de la Copa América 2024 ante Ecuador, seleccionado que finalizó en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo B (el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó primero en el A). De cara al encuentro, el entrenador albiceleste tiene varias dudas con respecto al armado del equipo. La gran mayoría de ellas giran en torno a la presencia o ausencia de Lionel Messi, quien recientemente se recuperó de una molestia muscular en el aductor de la pierna derecha y se entrenó con normalidad.

En la conferencia de prensa previa a los cuartos, Scaloni fue ambiguo y no quiso mostrar ninguna carta con respecto al equipo que saldrá a jugar con ‘La Tri’, desde las 22 de Argentina, en el NRG Stadium de Houston, Texas, por un lugar en las semifinales. Se escudó en que faltaba un entrenamiento, posterior al diálogo con los medios. Aunque sí se abrió a la posibilidad de que, en caso de que Messi no juegue, apueste por juntar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque, teniendo en cuenta el buen rendimiento del primero y la eficacia del segundo, que hoy es el máximo goleador de la copa. “Altera que no juegue Leo, esa es la realidad, como a todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté, y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo”, esbozó.

Lionel Scaloni aguarda por el capitán, quien se entrenó con normalidad en la previa del partido Aníbal Greco

Hay siete lugares sobre los que no hay dudas. Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero, Nahuel Molina el lateral derecho, Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez la pareja de centrales, Nicolás Tagliafico el lateral izquierdo, mientras que Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son una fija en la mitad de la cancha. Las incógnitas pasan por el 5 (Leandro Paredes o Enzo Fernández) y por el armado ofensivo, teniendo en cuenta el caso Messi. Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González se disputarían los tres lugares restantes si es que no juega de entrada el capitán.

El DT de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas, afirmó que si bien la presencia del capitán argentino es crucial, reconoció que la Argentina conformó un plantel que puede suplir sin inconvenientes al 10 y no perder su esencia. “Sabemos que la selección a la que nos enfrentamos es de máximo nivel. Messi es un jugador diferencial, el que marca diferencias hoy en día. Ya hemos jugado contra él y también contra la Argentina sin él. El modelo de juego de ellos no cambia, tienen un estilo muy definido y debemos estar preparados para enfrentarlos en cualquiera de las situaciones”, afirmó.

Félix Sánchez Bas dirigió a Qatar en el Mundial 2022 y fue el elegido para el nuevo proyecto de Ecuador OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa América 2024.

Día: Jueves 4 de julio.

Hora: 22 (horario argentino).

Estado: NRG de Houston, Texas, Estados Unidos.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports.

Streaming: TyC Sports Play, MiTelefe, Cont.ar y DGO.

Minuto a minuto: canchallena.com.

