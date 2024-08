Julián Álvarez, a Atlético de Madrid: los emotivos mensajes de sus excompañeros en Manchester City

Escuchar

El desembarco de Julián Álvarez en Madrid generó una revolución en Atlético. Los fanáticos celebraron la contratación del delantero argentino y el club en sus redes sociales le dio un despliegue impactante. Se trata de la contratación estelar para la entidad española y uno de los grandes impactos del mercado de pases europeo. De Inglaterra a España la repercusión fue total, tanto que el futbolista se despidió de Manchester City con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram y sus excompañeros lo saludaron con mensajes de mucho afecto.

Julián Álvarez firmó su contrato con el Atlético de Madrid por seis años y será dirigido por Diego Simeone. El jugador apareció en las últimas horas como parte de un video institucional del club español en el que habló acerca de su llegada: “ Estoy muy contento y muy ilusionado de estar acá, de cómo me recibieron en la ciudad, en el club, así que las expectativas son muy altas ”, dijo el delantero argentino, este martes en charlas con medios locales.

❝Estoy muy contento e ilusionado. Con las expectativas muy altas❞.



Y continuó: “ Apenas llegué, ya en el aeropuerto, había gente por todos lados. En el reconocimiento, en el estadio algunas también. Eso es muy lindo para un buen arranque y después me toca a mí demostrar adentro de la cancha . Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) fueron de los que más me han mandado mensajes, Rodri de Paul también, con Nahuel (Molina) también hablé, así que estaban muy pendientes”, contó Álvarez.

Las palabras de Julián, en especial en las que agradeció a Manchester City y a sus compañeros, por los años compartidos, fueron contestadas por varios integrantes del plantel del equipo inglés. Incluso, recibió el cariño de varios excompañeros, por ejemplo, Phil Foden, su amigo más íntimo del plantel, que en redes sociales le escribió: “ Buena suerte, compañero. Gracias por los recuerdos ”.

Además, Jack Grealish, le contestó en el posteo que realizó el delantero argentino en su cuenta de Instagram, con un sentido mensaje: “ La Araña. Buena suerte, hermano. Te deseo todo lo mejor, Juli ”. Otros excompañeros en Manchester, como Bernardo Silva, Nathan Aké y Rúben Días, también se sumaron con mensajes de buenos deseos y comentaron con emoticones.

El posteo de Julián Álvarez

Este lunes, cuando se confirmó su transferencia a Atlético de Madrid, Julián Álvarez realizó un posteo en su cuenta de Instagram en la que publicó una foto suya con el siguiente mensaje acerca de su experiencia en el club inglés: “Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales. Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera. A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre”, escribió Julián Álvarez en sus redes.

“A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia. Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea. Muchas gracias ”.

