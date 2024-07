Julián Álvarez podría salir de la Premier League: un poderoso club español lo tiene en la mira

Escuchar

La fiebre del mercado de pases del verano europeo no se detiene y los fichajes más importantes, tras la llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid, empiezan a cobrar forma. En este escenario, el que tendría un traspaso que dará mucho que hablar será Julián Álvarez. El atacante argentino estaría muy cerca de convertirse en futbolista de Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone. El equipo español se desprende de uno de sus delanteros estrella, y esto le daría lugar al jugador de Manchester City, que no ve con malos ojos un nuevo destino.

La prensa española lo da como una posibilidad concreta. Álvaro Morata, delantero que viene de consagrarse campeón de la Eurocopa con España, ya tiene un acuerdo como nuevo jugador de Milan, y esto hace que Atlético de Madrid deba salir al mercado en busca de un reemplazo. El Aleti busca una figura importante, con el perfil adecuado para reemplazar a uno de los titulares de la selección de España. En este contexto, el nombre que suena más fuerte es el de Julián Álvarez, y la ventaja es que el argentino desea buscar nuevos rumbos en busca de más continuidad que la que tiene en Manchester City. Un dato muy fuerte al respecto es que, a la sombra de Erling Haaland, el Araña jugó sólo 17 minutos en los últimos cuatro partidos de la Premier League, competencia que también disputará el conjunto colchonero.

Julián Álvarez está en la mira de Atlético de Madrid Martin Rickett - PA Wire

Según la prensa española que sigue de cerca el posible traspaso, el argentino llegaría al equipo de Madrid a préstamo, con una obligación de compra al final de la temporada que va a comenzar. Del otro lado, la intención de Manchester City es venderlo directamente y se estima que el precio del delantero campeón de la Copa América con la Argentina podría estar cerca de los 70 millones de euros. Vale destacar que por el momento son sólo conjeturas.

Julián Álvarez, de 24 años, tiene contrato con el City hasta 2028. Por eso en Atlético de Madrid podrían buscar una fórmula para lograr un préstamo, con una opción de compra obligatoria para tratar de abaratar el precio que abone en junio de 2025. Es una situación similar a la que hicieron los colchoneros para adquirir en su momento al francés Antoine Griezmann.

Diego Pablo Simeone, DT de Atlético de Madrid, podría contar con un atacante de lujo para su equipo Quality Sport Images - Getty Images Europe

Un dato importante sobre su posible traspaso es que en Inglaterra existe el Transfer Request, documento que sirve para asegurar los derechos del futbolista. No hay cláusulas de rescisión, si no que el jugador que quiere irse de su club puede solicitar por escrito un Transfer Request, para que el equipo dueño de su ficha tenga que negociar con el equipo interesado. Esta sería la última opción que tendría Atlético de Madrid para impulsar la llegada del delantero. Otro detalle es que Álvarez recién se sumaría al plantel colchonero después de la participación del seleccionado argentino Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El arribo de Julián Álvarez a Atlético de Madrid sería en un momento ideal. Además de la salida de Morata, que fue adquirido por Milan tras el pago de su cláusula de rescisión de 13 millones de euros y con un contrato de cuatro años, el delantero Memphis Depay también se fue del equipo colchonero al no renovar su vínculo. El neerlandés fue muy crítico con Simeone durante la Eurocopa, y lo culpó de no contar con muchos minutos: “Busqué jugar los noventa minutos toda esta temporada. Sin duda, podría haber sido mejor en el club donde jugué. Mi cuerpo necesita minutos, soy explosivo. Tal vez hubiera sido mejor tener menos tiempo de entrenamiento y más minutos de partido. Siento que tengo más para dar. También he decidido muchos encuentros en los últimos veinte minutos, cuando hay más espacio”, expresó.

Julián Álvarez podría ser compañero de Nahuel Molina, Ángel Correa y Rodrigo De Paul Soccrates Images - Getty Images Europe

En caso de que Julián Álvarez firme con Atlético de Madrid arribaría a un equipo con muchos argentinos conocidos por él. Además del entrenador Diego Simeone, jugaría con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, los otros tres campeones del mundo con la selección Argentina en Qatar 2022.

Desde que Julián Álvarez arribó a Manchester City el 31 de enero de 2022, convirtió 36 goles en 103 partidos. Además, ganó seis títulos: Premier League 2022/2023 y 2023/2024, FA Cup 2023, Champions League 2023, Supercopa de Europa 2023 y Mundial de clubes del mismo año. Previo a su traspaso al equipo inglés anotó 54 tantos en 122 encuentros con la camiseta de River, consagrándose campeón también en seis oportunidades: Copa Libertadores 2018; Recopa Sudamericana 2019; Copa Argentina 2019; Supercopa Argentina 2019; Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

