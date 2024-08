Julián Álvarez sigue lejos del gol en el Atlético de Madrid, que festejó con Ángel Correa ante el Bilbao en la Liga de España

Escuchar

Está lejos de ser un entendimiento a primera vista el del Atlético de Madrid y Julián Álvarez. Necesitará de más tiempo, de ajustar automatismos, del respaldo de Diego Simeone y de que el cordobés se sienta más cómodo y confiado. Por ahora no está respondiendo a la expectativa de haber sido la contratación más alta del mercado de pases de España, con los 75 millones de euros (más 15 en variables) pagados a Manchester City.

En su cuarto partido -ninguno disputado de manera completa- Álvarez tuvo una apagada actuación ofensiva. Suma 209 minutos sin goles ni asistencias, y con apenas un remate al arco. El Cholo viene variando los esquemas y para visitar al Athletic en Bilbao dispuso que la Araña estuviera acompañada por Antoine Griezmann, recostado sobre la derecha, y por el media-punta Conor Gallagher, llegado desde Chelsea. Quizá el diseño de la temporada esté jugando en contra de las posibilidades de Álvarez. Tras la Copa América, en la que convirtió dos tantos, empalmó enseguida con los Juegos Olímpicos (no marcó en cuatro cotejos) e inmediatamente tramitó su salida de Manchester City. Su aparición en el Atlético de Madrid fue sin pretemporada ni un profundo conocimiento de sus compañeros.

Ángel Correa ya dejó atrás al arquero y define para el 1-0 del Atlético de Madrid en Bilbao ANDER GILLENEA - AFP

Fue una victoria por 1-0 muy festejada por el Atlético. No solo porque se impuso en un campo complejo, en un San Mamés siempre difícil para cualquier visitante, sino porque se concretó en el descuento, cuando el partido por la cuarta fecha de la Liga de España parecía desembocar en un irremediable 0-0.

Como en tantas ocasiones, la solución estuvo en el delantero que muchas veces no es titular ni lo rodea la purpurina de otras individualidades, pero que nunca deja de estar al servicio de las necesidades de su equipo. Es Ángel Correa, que ingresó a los 42 minutos del segundo tiempo y cuatro minutos más tarde desplegó la corrida de 25 metros para eludir en velocidad al arquero Agirrezabala y definir con el arco libre. Todos, titulares y suplentes, fueron a festejar sobre Angelito, que comenzó su décima temporada en el Atlético y disputó el encuentro 425, que lo ubica en el octavo puesto entre los de más presencias en el historial general y segundo entre los extranjeros del club, detrás del arquero Jan Oblak.

Lo más destacado de Athletic Bilbao 0 - Atlético de Madrid 1

Simeone ya está acostumbrado a este tipo de contribuciones del rosarino. “Golazo de Correa, en pocos minutos volvió a hacer mucho. Va a jugar aquí hasta cuando quiera”, dijo un enfervorizado Cholo. En la reciente ventana de transferencias, el nombre de Correa volvió a sonar para una eventual salida ante las llegadas de Julián y del noruego Alexander Sorloth, artífice del gol al Bilbao al presionar sobre Lekue, recuperar la pelota y dar el pase para el desmarque de Correa.

“Todos queremos estar en el once, jugar, pero con esto le demostramos al entrenador que puede contar con nosotros y ser importantes. Sabía que quedaba un cambio y pensaba que quizá el técnico haría otra cosa. Pero me llamó, quedaba poco tiempo y tenía fe de que me podía quedar una. Y entró”, expresó Angelito, un delantero que también suma para el grupo porque nunca pone mala cara ni hace planteos en los momentos que le toca ser suplente.

Juan Musso debutó en el arco del Atlético de Madrid Europa Press Sports - Europa Press

En el arco del Atlético debutó Juan Musso, incorporado en préstamo desde Atalanta y convocado por Lionel Scaloni para los partidos de las eliminatorias frente a Chile y Colombia. El guardavalla surgido en Racing no fue muy exigido, respondió bien a un remate de Sancet. Cerca del final quedó dolorido en la cintura tras un choque con Iñaki Williams. Musso fue titular debido a una lesión de Oblak. Simeone valoró el deseo por sumarse al Atlético: “Musso se peleó con todo el mundo en Bérgamo para venir, eso dice mucho. Hizo un gran esfuerzo para venir al Atlético. Quería estar aquí y eso en sí mismo es muy importante”.

Rodrigo de Paul ingresó en los últimos 25 minutos por Gallagher, Giuliano Simeone sustituyó a Griezmann y Nahuel Molina se quedó en el banco. En otros encuentros de la cuarta jornada de la Liga de España, el líder Barcelona, con puntaje ideal, vapuleó 7-0 a Valladolid y Espanyol, con un gol en el sexto minuto adicionado el ex-Rosario Central Alejo Véliz, venció 2-1 a Rayo Vallecano.

