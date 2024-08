Julián Álvarez ya es jugador de Atlético Madrid, que lo anunció de una manera muy particular

Escuchar

Se terminó la novela. Finalmente, Diego Simeone tiene a su delantero. Es por el que pidió especialmente y por el que Atlético Madrid decidió hacer un gasto fuera de lo común. Un campeón del mundo, un delantero que en el Mundial de Qatar reconfirmó su condición de estrella y por el que el club español desembolsó más de 75 millones de euros. Julián Álvarez desembarcó en el Metropolitano para ser el futbolista estrella del mercado de pases español y firmó este lunes un acuerdo con el club colchonero por seis años.

La presentación de Atlético de Madrid para el delantero argentino fue igual de impactante, pero no por lo fastuoso, sino por lo extraña. En la red social X oficializaron la contratación de Álvarez con un posteo en el que se ve un dibujo del Hombre Araña realizado con el estilo de un meme y con el guiño cómplice del club que lo acompañó con la frase: “ Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones ”.

Llegó el domingo último a Madrid y esta mañana superó la revisión médica de rutina en la Clínica Vithas de Madrid. Después se trasladó a las oficinas del Cívitas Metropolitano, mantuvo conversaciones con Miguel Ángel Gil Marín, el propietario del club, ultimaron los detales del vínculo y firmaron un contrato hasta 2030. Nada alteró el plan de Atlético de Madrid para quedarse con el delantero argentino, incluso, cuando se decía que su desembarco dependía de la venta de Samu Omorodion a Chelsea. los dirigentes españoles siguieron adelante y mantuvieron la inversión por Julián Álvarez.

Atlético pagará unos 75 millones de euros por el atacante argentino y 10 más por objetivo s. La apuesta del club español es por pedido expreso de Simeone que quería una figura joven, con hambre, y que demostró interés de ser parte de su proyecto, ya que tenía otras opciones más convenientes a nivel económico, pero presionó para salir de Manchester City y desembarcar en Madrid.

Julián Álvarez se sumará a las prácticas del club español a partir del miércoles próximo, cuando vuelva todo el plantel. El delantero argentino estuvo una semana de vacaciones en Ibiza después de disputar la Copa América y los Juegos Olímpicos de forma continuada. Por eso el entrenador argentino sabe que debe ir dosificando las cargas para que el argentino pueda llegar en perfecta condiciones al debut liguero del próximo lunes 19 de agosto, ante Villarreal .

Julián viene de una temporada en la que disputó muchos partidos entre Manchester City y la selección argentina con muy buenos números: 19 goles y 13 asistencias en 54 partidos bajo las órdenes de Pep Guardiola . El entrenador español lo utilizó en diferentes posiciones, era su comodín en el ataque, en su mayoría de mediapunta y de delantero centro. Con la selección argentina disputó la Copa América y los Juegos Olímpicos. En la Argentina campeona de América fue pieza clave para Lionel Scaloni en la la conquista del título. Cuatro de los seis partidos fue titular, semifinal y final incluidos, y marcó dos goles (ambos contra Canadá, uno en grupos y otro en las semifinales). También jugó el campeonato olímpico con la selección Sub 23 de Mascherano, aunque no mostró su mejor versión.

La confirmación del desembarco de Julián Álvarez a Atlético de Madrid también llegó desde Manchester City, que en sus redes sociales le agradeció al jugador argentino su paso por el club. Tanto en la su cuenta en español y en inglés realizaron publicaciones saludando al atacante que tendrá ahora Diego Simeone en sus filas. En la versión en español escribieron: “ Podemos confirmar que Julián Álvarez se ha convertido en nuevo jugador del Atlético de Madrid. ¡Mucha suerte, Juli! ”.

Unos minutos más tarde también desde la cuenta de Instagram de Julián Álvarez se realizó un posteo en el que se ve una foto suya con la camiseta de Manchester City y un texto que dice: “Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales . Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera. A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre . A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia. Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón . Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea. MUCHAS GRACIAS!”.

También Atlético de Madrid dio más detalles de cómo se realizó la contratación del argentino con publicaciones en la cuenta X, con la bienvenida para el delantero y un comunicado en el que explican el acuerdo con Manchester City y que el vínculo con Álvarez se realizó hasta 2030. “ La araña es rojiblanca ”, escribieron los CM del club.

